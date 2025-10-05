المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

2 1
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الانهيار مستمر مع بوستيكوجلو.. نوتنجهام يسقط أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:15 م 05/10/2025
نيوكاسل

نيوكاسل يهزم نوتنجهام

واصل نادي نوتنجهام فورست السقوط تحت قيادة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، ليخسر اليوم الأحد بهدفين نظيفين أمام نيوكاسل يونايتد.

والتقى نيوكاسل ونوتنجهام على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

سقوط نوتنجهام مستمر

وأنهى نيوكاسل ونوتنجهام الشوط الأول بينهما بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، تمكن البرازيلي برونو جيماريس من تسجيل هدف افتتاحي في الدقيقة 58، ليضع نيوكاسل في المقدمة أمام نوتنجهام.

وتحصل نيوكاسل على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، نجح الألماني نيك فولتمايد في تحويلها إلى هدف ثان عند حدود الدقيقة 84.

وتقدم نيوكاسل في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي إلى المركز الحادي عشر بـ9 نقاط، بينما يظل نوتنجهام فورست بـ5 نقاط في المركز السابع عشر.

وفشل نوتنجهام فورست في تحقيق أي انتصار خلال 7 مباريات في جميع المسابقات الرسمية تحت قيادة بوستيكوجلو، مكتفيًا بالتعادل مرتين.

وكان بوستيكوجلو تولى مهمة تدريب نوتنجهام فورست خلفًا لنونو سانتو الذي انتقل في وقت لاحق إلى تدريب وست هام يونايتد.

مباراة نوتينجهام فورست القادمة
الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد نوتنجهام فورست

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
برينتفورد

برينتفورد

0 1
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

23

نقلات قصيرة بين أقدام لاعبي السيتي في وسط ملعب برينتفورد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
اشبيلية

اشبيلية

2 1
برشلونة

برشلونة

73

الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح برشلونة واعتراض من لاعبي إشبيلية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
