واصل نادي نوتنجهام فورست السقوط تحت قيادة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، ليخسر اليوم الأحد بهدفين نظيفين أمام نيوكاسل يونايتد.

والتقى نيوكاسل ونوتنجهام على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

سقوط نوتنجهام مستمر

وأنهى نيوكاسل ونوتنجهام الشوط الأول بينهما بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، تمكن البرازيلي برونو جيماريس من تسجيل هدف افتتاحي في الدقيقة 58، ليضع نيوكاسل في المقدمة أمام نوتنجهام.

وتحصل نيوكاسل على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، نجح الألماني نيك فولتمايد في تحويلها إلى هدف ثان عند حدود الدقيقة 84.

وتقدم نيوكاسل في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي إلى المركز الحادي عشر بـ9 نقاط، بينما يظل نوتنجهام فورست بـ5 نقاط في المركز السابع عشر.

وفشل نوتنجهام فورست في تحقيق أي انتصار خلال 7 مباريات في جميع المسابقات الرسمية تحت قيادة بوستيكوجلو، مكتفيًا بالتعادل مرتين.

وكان بوستيكوجلو تولى مهمة تدريب نوتنجهام فورست خلفًا لنونو سانتو الذي انتقل في وقت لاحق إلى تدريب وست هام يونايتد.