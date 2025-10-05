بدأ الجناح الإنجليزي جاك جريليش، لاعب فريق إيفرتون، سجله التهديفي مع "التوفز" بعدما سجل في شباك كريستال بالاس، في إطار منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وجاء هدف جريليش في الدقيقة 90+3، ليُسجل أول أهدافه مع "التوفيز" منذ انتقاله من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويبدو أن صاحب الـ30 عامًا بدأ يستعيد مستواه المعهود، حيث ساهم حتى الآن بـ5 أهداف في سبع مباريات في الدوري الإنجليزي، بينها هدف واحد وصناعة أربعة أهداف.

وقاد جريليش فريقه للعودة إلى طريق الانتصارات بعد غياب في ثلاث مباريات، إذ حقق إيفرتون التعادل مرتين أمام أستون فيلا ووست هام، وخسر أمام غريمه ليفربول.

في المقابل، تذوق فريق كريستال بالاس مرارة الهزيمة الأولى في هذا الموسم، بعد بداية جيدة على كافة الأصعدة محليًا وأوروبيًا.

