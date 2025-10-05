المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
هدف بالصدفة.. جريليش يبدأ سجله مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي

محمد همام

كتب - محمد همام

06:19 م 05/10/2025
جاك جريليش

جاك جريليش لاعب إيفرتون

بدأ الجناح الإنجليزي جاك جريليش، لاعب فريق إيفرتون، سجله التهديفي مع "التوفز" بعدما سجل في شباك كريستال بالاس، في إطار منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وجاء هدف جريليش في الدقيقة 90+3، ليُسجل أول أهدافه مع "التوفيز" منذ انتقاله من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويبدو أن صاحب الـ30 عامًا بدأ يستعيد مستواه المعهود، حيث ساهم حتى الآن بـ5 أهداف في سبع مباريات في الدوري الإنجليزي، بينها هدف واحد وصناعة أربعة أهداف.

وقاد جريليش فريقه للعودة إلى طريق الانتصارات بعد غياب في ثلاث مباريات، إذ حقق إيفرتون التعادل مرتين أمام أستون فيلا ووست هام، وخسر أمام غريمه ليفربول.

في المقابل، تذوق فريق كريستال بالاس مرارة الهزيمة الأولى في هذا الموسم، بعد بداية جيدة على كافة الأصعدة محليًا وأوروبيًا.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي كريستال بالاس إيفرتون جاك جريليش

