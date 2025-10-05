قلب نادي إيفرتون، اليوم الأحد، الطاولة على ضيفه كريستال بالاس من التأخر بهدف إلى الفوز (2-1) في مباراة جمعت بينهما على ملعب هيل ديكنسون.

والتقى الفريقان ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

إيفرتون يقلب الطاولة على كريستال بالاس

تقدم كريستال بالاس بهدف أول في الدقيقة 37 عن طريق الظهير الأيمن الكولومبي دانييل مونوز.

واستمرت أفضلية كريستال بالاس في الشوط الثاني، حيث أضاع فريق النمساوي أوليفر جلاسنر العديد من الفرص المحققة قبل أن تتغير الأوضاع في الدقائق الأخيرة.

وتحصل إيفرتون على ركلة جزاء في الدقيقة 76، حولها السنغالي إلمان ندياي إلى هدف قبل أن يسجل جاك جريليش هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

يشار إلى أن هدف جريليش هو الأول له مع إيفرتون في منافسات الدوري الإنجليزي.

وبات إيفرتون سابعًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ11 نقطة، بينما ظل كريستال بالاس خامسًا بـ12 نقطة بعد أن تلقى الهزيمة الأولى هذا الموسم.