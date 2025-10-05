المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أستون فيلا يتغلب على بيرنلي بثنائية مالين في البريميرليج

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

06:36 م 05/10/2025
أستون فيلا

أستون فيلا

حقق أستون فيلا فوزًا ثمينًا على ضيفه بيرنلي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب «فيلا بارك»، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26.

وافتتح الهولندي دونيل مالين التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 25، قبل أن يعزز التقدم بالهدف الثاني عند الدقيقة 63، ليوقع على ثنائية شخصية قادت فريقه للانتصار.

وفي المقابل، تمكن شيموانيا أوجوشوكو من تقليص الفارق لصالح بيرنلي في الدقيقة 78، لكن محاولات فريقه لإدراك التعادل لم تكتمل أمام صلابة دفاع الفيلانز.

وبهذه النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده إلى 9 نقاط ليصعد إلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب البريميرليج، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

الدوري الإنجليزي أستون فيلا بيرنلي

