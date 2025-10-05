المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رقم صامد منذ آلان شيرر.. فولتمايد يكتب التاريخ مع نيوكاسل يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:10 م 05/10/2025
فولتمايد

فولتمايد يحتفل بهدفه مع نيوكاسل يونايتد

كتب اللاعب الألماني نيك فولتمايد التاريخ مع نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، ليحقق رقمًا قياسيًا لم يحدث منذ عهد المهاجم آلان شيرر.

وقاد فولتمايد، نيوكاسل يونايتد، إلى الفوز (2-0) على نوتنجهام فورست في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

فولتمايد يكتب التاريخ مع نيوكاسل يونايتد

سجل فولتمايد هدفًا في شباك نوتنجهام فورست عند حدود الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وأصبح فولتمايد ثالث لاعب فقط في تاريخ نيوكاسل يونايتد ينجح في التسجيل خلال أول 3 مباريات له على ملعب سانت جيمس بارك في الدوري الإنجليزي بعد الثنائي ليس فيرديناند وآلان شيرر في 1995 و1996 على التوالي.

وأنهى فولتمايد صمود هذا الرقم القياسي في تاريخ نيوكاسل يونايتد بعد 29 عامًا.

وبات في رصيد المهاجم المنضم في الصيف من شتوتجارت، 4 أهداف مع نيوكاسل، وللمفارقة تمكن صاحب الـ23 عامًا من إحرازها من 8 تسديدات فقط في جميع المسابقات الرسمية.

يشار إلى أن فولتمايد انضم إلى نيوكاسل يونايتد لتعويض رحيل اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك نحو ليفربول.

مباراة نيوكاسل القادمة
الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد نيك فولتمايد

