كتب اللاعب الألماني نيك فولتمايد التاريخ مع نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، ليحقق رقمًا قياسيًا لم يحدث منذ عهد المهاجم آلان شيرر.

وقاد فولتمايد، نيوكاسل يونايتد، إلى الفوز (2-0) على نوتنجهام فورست في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

فولتمايد يكتب التاريخ مع نيوكاسل يونايتد

سجل فولتمايد هدفًا في شباك نوتنجهام فورست عند حدود الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وأصبح فولتمايد ثالث لاعب فقط في تاريخ نيوكاسل يونايتد ينجح في التسجيل خلال أول 3 مباريات له على ملعب سانت جيمس بارك في الدوري الإنجليزي بعد الثنائي ليس فيرديناند وآلان شيرر في 1995 و1996 على التوالي.

وأنهى فولتمايد صمود هذا الرقم القياسي في تاريخ نيوكاسل يونايتد بعد 29 عامًا.

وبات في رصيد المهاجم المنضم في الصيف من شتوتجارت، 4 أهداف مع نيوكاسل، وللمفارقة تمكن صاحب الـ23 عامًا من إحرازها من 8 تسديدات فقط في جميع المسابقات الرسمية.

يشار إلى أن فولتمايد انضم إلى نيوكاسل يونايتد لتعويض رحيل اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك نحو ليفربول.