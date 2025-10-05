المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

رقم تاريخي.. هالاند يواصل كتابة التاريخ بهدف أمام برينتفورد (فيديو)

محمد همام

كتب - محمد همام

07:16 م 05/10/2025
هالاند

إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي

واصل النرويجي إيرلينج هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي، كتابة التاريخ بعدما سجل هدفًا في شباك برينتفورد، خلال لقاء ضمن حسابات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وسجل هالاند هدفه في الدقيقة 8 من زمن المباراة، ليصل إلى هدفه الـ42 خارج ملعب مانشستر سيتي، ويصبح أكثر لاعب يسجل أكثر من 30 هدفًا خارج الديار في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويقدم النجم النرويجي أرقامًا مميزة في الموسم الحالي بجميع البطولات، بعدما أحرز 15 هدفًا وصنع هدفين حاسمين.

وجاءت أهداف هالاند كالتالي:

9 أهداف في الدوري

3 أهداف في دوري أبطال أوروبا

3 أهداف في كأس العالم للأندية

ويتصدّر هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف، متفوقًا على الغاني أنطوان سيمنيو، هداف بورنموث، بفارق 3 أهداف.

ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي هالاند برينتفورد

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

