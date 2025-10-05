واصل النرويجي إيرلينج هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي، كتابة التاريخ بعدما سجل هدفًا في شباك برينتفورد، خلال لقاء ضمن حسابات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وسجل هالاند هدفه في الدقيقة 8 من زمن المباراة، ليصل إلى هدفه الـ42 خارج ملعب مانشستر سيتي، ويصبح أكثر لاعب يسجل أكثر من 30 هدفًا خارج الديار في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويقدم النجم النرويجي أرقامًا مميزة في الموسم الحالي بجميع البطولات، بعدما أحرز 15 هدفًا وصنع هدفين حاسمين.

وجاءت أهداف هالاند كالتالي:

9 أهداف في الدوري

3 أهداف في دوري أبطال أوروبا

3 أهداف في كأس العالم للأندية

ويتصدّر هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف، متفوقًا على الغاني أنطوان سيمنيو، هداف بورنموث، بفارق 3 أهداف.

ترتيب الدوري الإنجليزي