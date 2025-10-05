المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

سقط مجددًا.. الإصابة تخرج رودري من مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:24 م 05/10/2025
إصابة رودري

إصابة رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي

تلقى نادي مانشستر سيتي ضربة موجعة، بإصابة نجم خط الوسط الإسباني رودري، خلال مواجهة برينتفورد، مساء اليوم، في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وسقط رودري بشكل مفاجئ في الدقيقة 20، ليشكو من الإصابة، التي ظهرت أنها في الفخذ، وحاول الجهاز الطبي للسيتزنز علاجه. 

وفشل رودري في استكمال اللقاء، حيث فضل بيب جوارديولا استبداله، في ظل عدم قدرته على اللعب، وخوفًا من تفاقم إصابته. 

ودفع مدرب مانشستر سيتي، بمواطنه نيكولاس جونزاليس في منتصف الملعب، على حساب رودري، في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.

وشارك رودري في 7 مباريات مع السيتي هذا الموسم، لكن الإصابة صدمته مجددًا، مما يجعل مستقبله غير واضح مع الفريق الإنجليزي.

وكان رودري قد غاب عن مانشستر سيتي لفترة طويلة، في الموسم الماضي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها خلال مواجهة أرسنال.

وضربت لعنة الإصابات صفوف السيتزنز خلال الفترة الماضية، مما حرم المدرب بيب جوارديولا من عدة نجوم، أبرزهم: عمر مرموش وريان شرقي.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من اللقاء، متفوقًا على برينتفورد، بهدف دون رد، سجله المهاجم إيرلينج هالاند.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي رودري

