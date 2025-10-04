3 احتمالات.. ترقّب في آرسنال بعد سقوط أوديجارد

يترقّب نادي آرسنال مدة غياب نجمه النرويجي مارتن أوديجارد، بعد خروجه مصابًا في مباراة وست هام، ضمن حسابات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وتم استبعاد أوديجارد من معسكر المنتخب النرويجي بسبب إصابة في الرباط الجانبي للركبة، إلا أن مدة غيابه عن الملاعب لم تُحدد بعد.

وتتراوح إصابة أوديجارد بين ثلاثة احتمالات، بحسب درجة الإصابة:

الدرجة الأولى (تمزق خفيف)

مدة الغياب: من أسبوع إلى 3 أسابيع.

الدرجة الثانية (تمزق جزئي)

مدة الغياب: من 3 إلى 6 أسابيع.

الدرجة الثالثة (تمزق كامل)

مدة الغياب: من 6 إلى 12 أسبوعًا أو أكثر.

جدير بالذكر أن صاحب الـ26 عامًا شارك هذا الموسم في سبع مباريات بجميع المسابقات، ونجح في صناعة هدفين دون أن يسجل.

