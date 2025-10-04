المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
3 احتمالات.. ترقّب في آرسنال بعد سقوط أوديجارد

محمد همام

كتب - محمد همام

07:40 م 05/10/2025
أوديجارد

أوديجارد لاعب آرسنال

يترقّب نادي آرسنال مدة غياب نجمه النرويجي مارتن أوديجارد، بعد خروجه مصابًا في مباراة وست هام، ضمن حسابات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وتم استبعاد أوديجارد من معسكر المنتخب النرويجي بسبب إصابة في الرباط الجانبي للركبة، إلا أن مدة غيابه عن الملاعب لم تُحدد بعد.

وتتراوح إصابة أوديجارد بين ثلاثة احتمالات، بحسب درجة الإصابة:

الدرجة الأولى (تمزق خفيف)

مدة الغياب: من أسبوع إلى 3 أسابيع.

الدرجة الثانية (تمزق جزئي)

مدة الغياب: من 3 إلى 6 أسابيع.

الدرجة الثالثة (تمزق كامل)

مدة الغياب: من 6 إلى 12 أسبوعًا أو أكثر.

جدير بالذكر أن صاحب الـ26 عامًا شارك هذا الموسم في سبع مباريات بجميع المسابقات، ونجح في صناعة هدفين دون أن يسجل.

ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي آرسنال أوديجارد منتخب النرويج

