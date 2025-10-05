المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

اقترب من القمة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:20 م 05/10/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي من مباراته أمام برينتفورد

اقترب نادي مانشستر سيتي من قمة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، بعدما انتصر (1-0) على برينتفورد.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في تفوقه، خارج الأرض، على برينتفورد إلى هدف المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة التاسعة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي

تمكن مانشستر سيتي من تحقيق انتصار ثان على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعد أن فاز على بيرنلي وبرينتفورد.

وأصبح مانشستر سيتي قريبًا كثيرًا من القمة في ترتيب الدوري الإنجليزي، لكنه رغم ذلك لم يقتحم المربع الذهبي، بعد.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ16 نقطة.

وتتوقف منافسات الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السابعة، بسبب فترة التوقف الدولي، أسبوع فيفا، على أن تعود المباريات في 18 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يلتقي إيفرتون في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg