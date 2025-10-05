اقترب نادي مانشستر سيتي من قمة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، بعدما انتصر (1-0) على برينتفورد.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في تفوقه، خارج الأرض، على برينتفورد إلى هدف المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة التاسعة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي

تمكن مانشستر سيتي من تحقيق انتصار ثان على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعد أن فاز على بيرنلي وبرينتفورد.

وأصبح مانشستر سيتي قريبًا كثيرًا من القمة في ترتيب الدوري الإنجليزي، لكنه رغم ذلك لم يقتحم المربع الذهبي، بعد.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ16 نقطة.

وتتوقف منافسات الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السابعة، بسبب فترة التوقف الدولي، أسبوع فيفا، على أن تعود المباريات في 18 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يلتقي إيفرتون في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.