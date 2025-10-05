المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

جوارديولا: سأحتفل بإنجازي الجديد في مانشستر سيتي مع فيرجسون وفينجر

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:41 م 05/10/2025
بيب جوارديولا

بيب جوارديولا - مدرب مانشستر سيتي

تحدث المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، بشأن الإنجاز الذي حققه هذا المساء في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، عقب تفوقه (1-0)، خارج الأرض، على برينتفورد.

وحقق جوارديولا الفوز رقم 250 مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، كأسرع من حقق ذلك في تاريخ المسابقة الأشهر حول العالم.

تصريحات جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي على برينتفورد

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع قنوات NBC التليفزيونية: "برينتفورد حصل على ركلات ركنية أكثر ورميات تماس أكثر، لكن كانت لديهم فرصة واحدة فقط في الشوط الأول.. كان شوطًا رائعًا، وقريبًا من أفضل مستوياتنا، وبشكل عام أنا سعيد جدًا لأن الفريق تطور كثيرًا".

وأضاف: "كانت لدينا فرص محققة لتسجيل هدف ثان.. ومن خلال خبرتي، عندما نحقق الفوز يكون ذلك لأننا لعبنا جيدًا، وكانت لدينا الكثير من الفرص، والمباراة كانت في متناولنا".

وواصل تصريحاته: "هالاند كان يشعر بالإرهاق لكنه واصل اللعب.. هالاند لاعب مهمًا جدًا بالنسبة إلينا هذا الموسم، ونحن بحاجة إلى مزيد من الأهداف من اللاعبين الآخرين".

وتابع مدرب مانشستر سيتي: "آمل ألا تكون إصابة رودري خطيرة.. ولهذا السبب عندما تسألونني قبل المباراة عن سبب عدم لعبه 90 دقيقة كاملة، فالإجابة هي هذا".

قبل أن يختتم: "من الرائع أن أحقق 250 انتصارًا في الدوري الإنجليزي، هذا أمر مميز، ويعكس كم فزنا.. لم أكن أعرف ذلك -أنه أسرع من حقق هذا الرقم-، إنه شعور جميل وسأتصل بأليكس فيرجسون وآرسين فينجر لنخرج يوما ما، ونحتفل معًا، وسأدعوهم إلى العشاء".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيب جوارديولا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

