ابتعد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بصدارة جدول ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وحقق مانشستر سيتي الفوز (1-0) على برينتفورد، خارج أرضه، في مباراة أقيمت بينهما ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

يدين مانشستر سيتي بالفضل في تفوقه على برينتفورد إلى هدف هالاند.

وسجل هالاند هدف فوز مانشستر سيتي على برينتفورد في الدقيقة التاسعة، إثر استلام الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليصوب تسديدة يسارية لم يتمكن كيليهير من التصدي لها.

وحافظ هالاند على صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي، بل عزز الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 3 أهداف.

يشار إلى أن هالاند سجل حتى الآن 9 أهداف في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع مانشستر سيتي.