المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

1 1
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

1 1
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

0 1
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هالاند ابتعد أكثر.. ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:03 م 05/10/2025
هالاند

هالاند من مباراة برينتفورد ومانشستر سيتي

ابتعد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بصدارة جدول ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وحقق مانشستر سيتي الفوز (1-0) على برينتفورد، خارج أرضه، في مباراة أقيمت بينهما ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

يدين مانشستر سيتي بالفضل في تفوقه على برينتفورد إلى هدف هالاند.

وسجل هالاند هدف فوز مانشستر سيتي على برينتفورد في الدقيقة التاسعة، إثر استلام الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليصوب تسديدة يسارية لم يتمكن كيليهير من التصدي لها.

وحافظ هالاند على صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي، بل عزز الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 3 أهداف.

طالع ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي من هنا

يشار إلى أن هالاند سجل حتى الآن 9 أهداف في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع مانشستر سيتي.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg