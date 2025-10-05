المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الأسرع تاريخيا.. 250 فوزا لجوارديولا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:20 م 05/10/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا - مدرب مانشستر سيتي

حقق المدرب الإسباني بيب جوارديولا الفوز الـ250 مع نادي مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي، ليصبح أسرع من بلغ هذا الرقم في تاريخ المسابقة الأشهر حول العالم.

ويتولى جوارديولا تدريب مانشستر سيتي منذ يوليو 2016.

الفوز 250 لجوارديولا

تمكن جوارديولا من تحقيق الانتصار رقم 250 في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، عندما قاد مانشستر سيتي إلى الفوز بهدف نظيف على برينتفورد.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات نشرها موقع قنوات NBC التليفزيونية: "من الرائع أن أحقق 250 انتصارًا في الدوري الإنجليزي، هذا أمر مميز، ويعكس كم فزنا.. لم أكن أعرف ذلك -أنه أسرع من حقق هذا الرقم-، إنه شعور جميل، وسأتصل بأليكس فيرجسون وآرسين فينجر لنخرج يوما ما، ونحتفل معًا، وسأدعوهم إلى العشاء".

الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي

بات جوارديولا أسرع من حقق 250 فوزًا في الدوري الإنجليزي، بعدما فعل ذلك في 349 مباراة فقط.

وتفوق مدرب مانشستر سيتي على الاسكتلندي السير أليكس فيرجسون، المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد، بفارق 55 مباراة، بينما يظهر الفرنسي آرسين فينجر في المركز الثالث، بعدما حقق ذلك في 423 مباراة مع أرسنال.

ويمتلك جوارديولا نسبة فوز في الدوري الإنجليزي تبلغ 71.6%، الأعلى على الإطلاق.

يشار إلى أن بيب جوارديولا هو ثاني أكثر مدرب حقق لقب الدوري الإنجليزي بعد أليكس فيرجسون، إذ قاد مانشستر سيتي إلى الحصول على 6 ألقاب، من بينها 4 مرات متتالية بين 2021 و2024

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيب جوارديولا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

