أصبح المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو مهددًا بالإقالة من منصبه في نادي نوتنجهام فورست، بعد 26 يومًا فقط من تعيينه في ملعب سيتي جراوند.

ويخوض بوستيكوجلو تجربته الثانية مع أندية الدوري الإنجليزي، بعد أن قاد توتنهام هوتسبير لموسمين، حقق خلالهما لقب الدوري الأوروبي، ما أسهم في عودة النادي اللندني مجددًا إلى دوري أبطال أوروبا.

بوستيكوجلو مهدد بالإقالة من نوتنجهام فورست

اعترف بوستيكوجلو، اليوم الأحد، أنه يتوقع إجراء محادثات مع إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك نوتنجهام فورست قريبًا بسبب سلسلة النتائج السلبية التي تركت الفريق بالقرب من مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي.

ودرب بوستيكوجلو نوتنجهام فورست في 7 مباريات بجميع المسابقات الرسمية، لم يحقق خلالها أي انتصار.

المدرب الأسترالي الذي اكتفى بالتعادل في مناسبتين، خسر 5 مباريات، من بينها لقاء سوانزي سيتي في كأس كاراباو، حيث ودع المسابقة الثالثة من حيث الأهمية على يد فريق ينشط في الدرجة الثانية.

وقال بوستيكوجلو: "ربما أنتم على حق، وسأرحل.. الأسبوع المقبل سيكون الحديث عن مدرب آخر، وهذا جزء من متعة كرة القدم، ولكن بالنسبة لي لا أهتم، وسأقاتل من أجل كل شيء".

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن مالك نوتنجهام فورست لن يتردد في إقالة بوستيكوجلو، إذا استمرت النتائج السلبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة، إذ تعود منافسات الدوري الإنجليزي مجددًا 18 أكتوبر.

يشار إلى أن بوستيكوجلو يتولى تدريب نوتنجهام فورست خلفًا لنونو سانتو.