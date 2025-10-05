المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

1 1
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

1 1
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

0 1
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سجل مثلها أو أكثر منها.. هالاند يحرج 13 فريقا في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:02 م 05/10/2025
هالاند

هالاند لا يتوقف عن تسجيل الأهداف مع مانشستر سيتي

يواصل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، إحراج فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع مانشستر سيتي، إذ سجل أهدافًا مثل 4 أندية وأكثر من 9 أندية أخرى.

ونجح هالاند في قيادة مانشستر سيتي إلى الفوز هذا المساء (1-0) على برينتفورد، خارج الأرض، في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

هالاند يتصدر الهدافين في الدوري الإنجليزي

يتصدر هالاند جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 9 أهداف.

ويبتعد إيرلينج هالاند بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه في ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي، الغاني أنطونيو سيمينيو الذي يقدم موسمًا تاريخيًا رفقة بورنموث.

أحرج 13 فريقا

تمكن هالاند من تسجيل نفس عدد الأهداف التي أحرزتها 4 فرق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، هي كريستال بالاس وإيفرتون ومانشستر يونايتد وبرينتفورد.

ويتفوق هالاند على 9 فرق أخرى، سجلت عدد أهداف أقل منه حتى الآن في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هي سندرلاند ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا وفولهام وليدز يونايتد ونوتنجهام فورست وبيرنلي ووست هام يونايتد ووولفرهامبتون.

جدير بالذكر أن وولفرهامبتون ونوتنجهام يتقاسمان معًا لقب أسوأ خط هجوم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 5 أهداف.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg