هالاند لا يتوقف عن تسجيل الأهداف مع مانشستر سيتي

يواصل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، إحراج فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع مانشستر سيتي، إذ سجل أهدافًا مثل 4 أندية وأكثر من 9 أندية أخرى.

ونجح هالاند في قيادة مانشستر سيتي إلى الفوز هذا المساء (1-0) على برينتفورد، خارج الأرض، في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

هالاند يتصدر الهدافين في الدوري الإنجليزي

يتصدر هالاند جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 9 أهداف.

ويبتعد إيرلينج هالاند بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه في ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي، الغاني أنطونيو سيمينيو الذي يقدم موسمًا تاريخيًا رفقة بورنموث.

أحرج 13 فريقا

تمكن هالاند من تسجيل نفس عدد الأهداف التي أحرزتها 4 فرق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، هي كريستال بالاس وإيفرتون ومانشستر يونايتد وبرينتفورد.

ويتفوق هالاند على 9 فرق أخرى، سجلت عدد أهداف أقل منه حتى الآن في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هي سندرلاند ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا وفولهام وليدز يونايتد ونوتنجهام فورست وبيرنلي ووست هام يونايتد ووولفرهامبتون.

جدير بالذكر أن وولفرهامبتون ونوتنجهام يتقاسمان معًا لقب أسوأ خط هجوم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 5 أهداف.