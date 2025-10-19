المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشافي يرفض الدوري السعودي من أجل حلم يونايتد

محمد همام

كتب - محمد همام

11:10 م 05/10/2025
تشافي

تشافي مدرب برشلونة السابق

رفض الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لفريق برشلونة، فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي من أجل حلم قيادة مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "CaughtOffside" العالمي، فإن تشافي طلب من ممثليه رفض جميع عروض أندية الدوري السعودي من أجل أن يكون متاحًا لفرصة قيادة مانشستر يونايتد.

وأفاد الموقع العالمي أن تشافي مرشح لقيادة اتحاد جدة السعودي، كما ارتبط اسمه من قبل بتولي الهلال قبل التعاقد مع الإيطالي سيموني إنزاجي.

ويريد تشافي قيادة مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة بدلًا من البرتغالي روبن أموريم، والذي يعاني من الانتقادات على خلفية تذبذب نتائج الفريق في الموسم الحالي.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 10 نقاط من خلال الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مباراة، والخسارة في ثلاث مباريات.

ويُعد تشافي أن آخر خطوة له على مستوى التدريب كانت عندما قاد برشلونة عام 2021، قبل أن يتعرض للإقالة في 2024، ليصبح بدون نادٍ حتى الآن.

الدوري السعودي الدوري الإنجليزي برشلونة مانشستر يونايتد تشافي

