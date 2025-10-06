أبعدت الإصابة واتارو إندو، لاعب خط وسط فريق ليفربول، عن قائمة منتخب اليابان، خلال فترة التوقف الدولي، في شهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يخوض منتخب اليابان مباراتين وديتين، ضد منتخبي البرازيل وباراجواي، في كأس كيرين للتحدي.

وكان منتخب اليابان قد تأهل في وقت سابق، لمنافسات بطولة كأس العالم 2026، عقب تصدره جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

وقال نادي ليفربول في بيان رسمي، عن موقف واتارو إندو، قائلاً: "انسحب واتارو إندو من تشكيلة اليابان لمبارياتها خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر".

وتابع: "كان لاعب خط وسط ليفربول قد اختير من قبل منتخب بلاده للمشاركة في مباراتي كأس كيرين للتحدي ضد باراجواي والبرازيل ".

وأتم: " ومع ذلك، أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم يوم الإثنين أن إندو لن يشارك، بسبب الإصابة".

وكان اللاعب الياباني قد شارك كبديل، في مباراة ليفربول الأخيرة، ضد نادي تشيلسي، والتي انتهت بخسارة الريدز، بنتيجة 2-1، على ملعب ستامفورد بريدج.

ولم يشارك إندو بصفة أساسية، مع ليفربول تحت قيادة أرني سلوت، في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد إصابة إندو بمثابة ضربة جديدة لقائمة فريق ليفربول، التي تفتقد لخدمات الحارس البرازيلي أليسون بيكر، كما تعرض زميله المدافع إبراهيما كوناتي لإصابة في المواجهة الماضية.