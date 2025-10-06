المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
المعاناة في ليفربول تعيد فيرتز إلى قائمة رغبات ألونسو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:42 م 06/10/2025
فيرتز وألونسو

فيرتز وألونسو

يراقب تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، وضعية فلوريان فيرتز لاعب وسط ليفربول، تحسبا للتحرك من أجل التعاقد معه، وفقا لتقارير إعلامية.

فيرتز انضم إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي قادما من باير ليفركوزن في الصيف بمقابل ضخم بلغ 116 مليون جنيه إسترليني، لكن صانع اللعب الألماني سجل بداية صعبة في "أنفيلد".

ألونسو كان قد أشرف على تدريب فيرتز في باير ليفركوزن قبل رحيلهما معا بنهاية الموسم الماضي، وكان المدرب الإسباني يرغب في ضمه معه لريال مدريد، لكن اللاعب فضّل ليفربول.

واستهل فيرتز مشواره في كرة القدم الإنجليزية بصناعة هدف في مباراة الدرع الخيرية، لكنه فشل منذ ذلك الحين في تسجيل أو صناعة أي هدف خلال تسع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ألونسو طلب من إدارة ريال مدريد متابعة وضع فيرتز تحسبا لإمكانية رحيله عن ليفربول.

وفي الوقت نفسه أشار التقرير إلى أنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن على أن ليفربول يخطط للتخلي عن الدولي الألماني صاحب الـ22 عاما.

جدير بالذكر أن فيرتز شارك في كل المباريات الـ10 التي لعبها ليفربول هذا الموسم، منها مباراتان فقط كبديل.

ليفربول ريال مدريد فلوريان فيرتز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

