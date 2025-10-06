أشاد جيمي كاراجر، أحد أكثر اللاعبين مشاركة بالمباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي، بما يقدمه المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي، موضحًا أنه لا يمكن مقارنة صاحب الـ25 عامًا بأي مهاجم آخر.

ويتصدر هالاند جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف، وبفارق ثلاثة عن أقرب ملاحقيه الغاني أنطونيو سيمينيو من صفوف بورنموث.

هالاند الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي

تحدث كاراجر الذي خاض 508 مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، في تصريحات خاصة لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، بشأن هالاند.

وقال المدافع الإنجليزي السابق مستفيضًا: "أعتقد أننا نشاهد أفضل هداف على الإطلاق في تاريخ الدوري الإنجليزي.. لا أتذكر الجميع، جيمي جريفز وديكسي دين هؤلاء كانوا من سنوات طويلة، لكنني أفكر أيضًا في جاري لينكر وآلان شيرر وهاري كين وإيان راش".

وواصل تصريحاته: "هناك فرق بالنسبة لي بين مهاجم ممتاز أو رأس حربة هداف.. أعتقد أننا نشهد الآن شيئًا لم نره من قبل في كرة القدم الإنجليزية، ولا تنسى أن هذا النادي كان لديه هداف كبير هو سيرجيو أجويرو، والآن هالاند يقدم مستوى مختلف تمامًا عن أجويرو، إنه الأفضل".

يشار إلى أن هالاند بات قريبًا من هدفه الـ100 في منافسات الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، إذ تفصله 6 أهداف فقط، علمًا بأنه خاض حتى الآن 104 مباريات.