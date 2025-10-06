المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
روني: صلاح يبدو تائها في ليفربول.. وعليه أن يلعب مثل كريستيانو رونالدو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:58 م 06/10/2025
صلاح

صلاح من مباراة تشيلسي وليفربول

انتقد واين روني، أحد أكثر من سجل أهدافًا في تاريخ الدوري الإنجليزي بقميص مانشستر يونايتد، أداء النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم، مقدمًا نصيحة خاصة إلى مدربه الهولندي آرني سلوت.

واكتفى صلاح بإحراز هدفين وصناعة اثنين في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 مع ليفربول، ما لا يتناسب إطلاقًا مع إحصائياته في الموسم الماضي، عندما أنهى الموسم كأكثر من سجل بـ29 هدفًا وأكثر من صنع بـ18 تمريرة حاسمة.

تصريحات روني عن صلاح

لم يقدم صلاح المستويات المأمولة منه في الظهور الأخير مع ليفربول، عندما شارك دون أن يسجل أو يصنع في مباراة الخسارة (2-1) أمام تشيلسي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال روني في تصريحات لشبكة قنوات بي بي سي سبورتس التليفزيونية: "نعرف جميعًا أن صلاح لا يعود كثيرًا إلى الدفاع.. لكن في مباراة تشيلسي، كان الظهير الأيمن يعاني بشدة، بينما هو كان يشاهد فقط".

وأضاف اللاعب الإنجليزي السابق: "اللاعبون الكبار مثل فان دايك عليهم أن يخبروه بأنه بحاجة إلى أداء دور دفاعي.. هذا أمر مقلق، وأعتقد أن صلاح يبدو تائهًا".

وأكمل: "ربما كان على سلوت أن ينقل صلاح إلى العمق، وفيرتز إلى الجناح.. هكذا كان بإمكانه أن يحتفظ بالجهد الدفاعي وفي نفس الوقت كان سيستفيد من قدرات صلاخ الخاصة في تسجيل الأهداف".

قبل أن يختتم: "يمكن لصلاح أن يلعب في العمق مثلما فعل فيرجسون مع كريستيانو رونالدو.. رونالدو لم يكن يدافع، لذا وضعه فيرجسون في المنتصف ليحافظ على توازن الفريق، ويستفيد من قدرته على حسم المباريات".

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي كريستيانو رونالدو

