لم يكن اللاعب الإنجليزي السابق دانييل ستوريدج قاسيًا على النجم المصري محمد صلاح، موضحًا أن أداء صاحب الـ33 عامًا تراجع بالفعل في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قبل أن يستدرك بأنه سيظل النجم الأهم في فريق المدرب الهولندي آرني سلوت.

ستوريدج وصلاح لعبا معًا في صفوف ليفربول خلال موسم 2017-2018.

ستوريدج عن أداء صلاح مع ليفربول

لم يقدم صلاح المستويات المأمولة منه في الظهور الأخير مع ليفربول، عندما شارك دون أن يسجل أو يصنع في مباراة الخسارة (2-1) أمام تشيلسي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال ستوريدج في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "صلاح لم يعد يسدد بنفس القدر الذي كان عليه.. وليفربول اعتاد أن يلعب من خلاله، هو اللاعب الذي يحدد مسار اللعب في الثلث الأخير".

وأضاف: "عدد لمسات صلاح داخل منطقة الجزاء انخفض كثيرًا، ربما إلى النصف، مقارنة بالموسم الماضي".

قبل أن يختتم: "ربما يحتاج صلاح إلى تغيير أسلوبه، لأن هناك لاعبين جدد في الفريق الآن، ولديهم توقعات مختلفة.. صلاح هو النجم الأول في ليفربول ولا أعتقد أنه مستعد في ذهنه للتخلي عن هذا الدور، ولا ينبغي ذلك، لأن أداءه في الموسم الماضي كان من الطراز العالمي".