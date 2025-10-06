المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
السعودية - شباب

السعودية - شباب

1 1
02:00
النرويج - شباب

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

1 1
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ستوريدج عن صلاح: عليه أن يغير أسلوبه.. وسيبقى النجم الأهم في ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:26 م 06/10/2025
صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

لم يكن اللاعب الإنجليزي السابق دانييل ستوريدج قاسيًا على النجم المصري محمد صلاح، موضحًا أن أداء صاحب الـ33 عامًا تراجع بالفعل في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قبل أن يستدرك بأنه سيظل النجم الأهم في فريق المدرب الهولندي آرني سلوت.

ستوريدج وصلاح لعبا معًا في صفوف ليفربول خلال موسم 2017-2018.

ستوريدج عن أداء صلاح مع ليفربول

لم يقدم صلاح المستويات المأمولة منه في الظهور الأخير مع ليفربول، عندما شارك دون أن يسجل أو يصنع في مباراة الخسارة (2-1) أمام تشيلسي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال ستوريدج في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "صلاح لم يعد يسدد بنفس القدر الذي كان عليه.. وليفربول اعتاد أن يلعب من خلاله، هو اللاعب الذي يحدد مسار اللعب في الثلث الأخير".

وأضاف: "عدد لمسات صلاح داخل منطقة الجزاء انخفض كثيرًا، ربما إلى النصف، مقارنة بالموسم الماضي".

قبل أن يختتم: "ربما يحتاج صلاح إلى تغيير أسلوبه، لأن هناك لاعبين جدد في الفريق الآن، ولديهم توقعات مختلفة.. صلاح هو النجم الأول في ليفربول ولا أعتقد أنه مستعد في ذهنه للتخلي عن هذا الدور، ولا ينبغي ذلك، لأن أداءه في الموسم الماضي كان من الطراز العالمي".

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg