المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
السعودية - شباب

السعودية - شباب

1 1
02:00
النرويج - شباب

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

1 1
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لينيكر: صلاح يفتقد ألكسندر أرنولد في ليفربول.. ولا يوجد لاعب مثله

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:37 م 06/10/2025
أرنولد وصلاح

ألكسندر أرنولد وصلاح قبل رحيل الأول عن ليفربول

يعتقد اللاعب الإنجليزي السابق جاري لينكير أن رحيل ترينت ألكسندر أرنولد في الصيف، تسبب في تراجع أداء محمد صلاح مع نادي ليفربول هذا الموسم.

وغادر ترينت ألكسندر أرنولد نحو ريال مدريد في الصيف، فيما عمد ليفربول إلى تعويضه بالهولندي جيريمي فريمبونج الذي لم يحظ بثقة المدرب آرني سلوت، ليضطر إلى إشراك دومينيك سوبوسلاي في مركز الظهير الأيمن تارة، مع الاعتماد على الشاب كونور برادلي في أوقات أخرى.

تصريحات لينكير عن صلاح وأرنولد

ظهر صلاح بأداء باهت مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مكتفيًا بالمساهمة بـ4 أهداف، إثر تسجيل اثنين وصناعة اثنين آخرين.

وقال لينيكر في تصريحات عبر بودكاست The Rest is Football: "أعتقد أن ليفربول يفتقد ألكسندر أرنولد كثيرًا.. البعض يتحدث عن نقاط ضعفه في الدفاع، لكن ما يقدمه هجوميًا مستحيل تعويضه، ولا يوجد لاعب آخر في العالم يقدم ما يقدمه".

وأضاف هداف كأس العالم 1986: "أعتقد أيضًا أن صلاح يفتقد ألكسندر أرنولد، فالعلاقة بينهما كانت مميزة جدًا".

وواصل تصريحاته: "صحيح أن ألكسندر أرنولد لديه مشكلات دفاعية، لكن كان هناك دائمًا من يعاونه مثل سوبوسلاي أو هندرسون سابقًا.. وبالنسبة لي، ألكسندر أرنولد يساوي وزنه ذهبًا من الناحية الهجومية، ودائمًا ما قلت: لا تقلقوا من أخطائه في الدفاع لأن ما سيمنحه في الهجوم سيكون مذهلًا".

وكان ترينت ألكسندر أرنولد صنع أهدافًا لصلاح أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول، بواقع 13 تمريرة حاسمة بين 2017 و2025.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح الدوري الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg