يعتقد اللاعب الإنجليزي السابق جاري لينكير أن رحيل ترينت ألكسندر أرنولد في الصيف، تسبب في تراجع أداء محمد صلاح مع نادي ليفربول هذا الموسم.

وغادر ترينت ألكسندر أرنولد نحو ريال مدريد في الصيف، فيما عمد ليفربول إلى تعويضه بالهولندي جيريمي فريمبونج الذي لم يحظ بثقة المدرب آرني سلوت، ليضطر إلى إشراك دومينيك سوبوسلاي في مركز الظهير الأيمن تارة، مع الاعتماد على الشاب كونور برادلي في أوقات أخرى.

تصريحات لينكير عن صلاح وأرنولد

ظهر صلاح بأداء باهت مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مكتفيًا بالمساهمة بـ4 أهداف، إثر تسجيل اثنين وصناعة اثنين آخرين.

وقال لينيكر في تصريحات عبر بودكاست The Rest is Football: "أعتقد أن ليفربول يفتقد ألكسندر أرنولد كثيرًا.. البعض يتحدث عن نقاط ضعفه في الدفاع، لكن ما يقدمه هجوميًا مستحيل تعويضه، ولا يوجد لاعب آخر في العالم يقدم ما يقدمه".

وأضاف هداف كأس العالم 1986: "أعتقد أيضًا أن صلاح يفتقد ألكسندر أرنولد، فالعلاقة بينهما كانت مميزة جدًا".

وواصل تصريحاته: "صحيح أن ألكسندر أرنولد لديه مشكلات دفاعية، لكن كان هناك دائمًا من يعاونه مثل سوبوسلاي أو هندرسون سابقًا.. وبالنسبة لي، ألكسندر أرنولد يساوي وزنه ذهبًا من الناحية الهجومية، ودائمًا ما قلت: لا تقلقوا من أخطائه في الدفاع لأن ما سيمنحه في الهجوم سيكون مذهلًا".

وكان ترينت ألكسندر أرنولد صنع أهدافًا لصلاح أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول، بواقع 13 تمريرة حاسمة بين 2017 و2025.