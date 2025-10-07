المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ريال مدريد يخطط لضم رودري مقابل 130 مليون جنيه إسترليني

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:08 ص 07/10/2025
رودري

رودري

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يخطط لتقديم عرض ضخم تبلغ قيمته نحو 130 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع الإسباني رودري، نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبحسب التقرير، يسعى النادي الملكي إلى استغلال الوضع الحالي للاعب الذي غاب عن الموسم الماضي بالكامل بسبب الإصابة، قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة بعد إصابته في العضلة الخلفية خلال فوز السيتي الأخير على برينتفورد بهدف دون رد.

ورغم تمسك إدارة مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا باللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، إلا أن هناك مخاوف داخل النادي من إمكانية إغراء رودري بفكرة العودة إلى إسبانيا لارتداء قميص ريال مدريد في المرحلة المقبلة.

رودري مرتبط بعقد حتى عام 2027، وهذا ما يجعل أندية مثل ريال مدريد مهتمة به، ويأملون في إبرام صفقة الصيف المقبل.

ريال مدريد الدوري الإنجليزي رودري

