كلام فى الكورة
رغم استبعاده الأخير.. كريستال بالاس يجدد ثقته في رومين إيسي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:39 ص 07/10/2025
رومين إيسي

رومين إيسي

أكدت شبكة سكاي سبورتس أن نادي كريستال بالاس لا يزال يحتفظ بثقته الكاملة في اللاعب الشاب رومين إيسي، رغم غيابه عن المباريات الأخيرة للفريق الأول.

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، والذي انضم إلى بالاس قادمًا من ميلوول في يناير الماضي، شارك كأساسي في مباراة واحدة فقط بالدوري الإنجليزي منذ انتقاله، وتم استبداله بين شوطي مباراة كأس الرابطة أمام فريقه السابق الشهر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، لم يتواجد إيسي في قائمة أوليفر جلاسنر خلال آخر ثلاث مباريات في البريميرليج، إلا أن النادي لا يعتزم إعارته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويشارك اللاعب حاليًا مع فريق تحت 21 عامًا، حيث سجل هدفًا رائعًا أمام برمنجهام مطلع الأسبوع، كما أشاد النادي بالتزامه وسلوكه الاحترافي رغم صعوبة بدايته في سيلهيرست بارك.

وكان كريستال بالاس قد منح إيسي عقدًا طويل الأمد لمدة خمس سنوات ونصف عند انضمامه، ويؤكد النادي أنه ما زال واثقًا من قدرته على تحقيق إمكاناته الكبيرة في المستقبل.

الدوري الإنجليزي كريستال بالاس

