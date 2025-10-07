المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

- -
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

- -
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

- -
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

- -
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

- -
15:30
رع

رع

ليدز يونايتد يراقب سوق الأجنحة بعد فشل صفقة هاري ويلسون

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:39 م 07/10/2025
ليدز

ليدز

كشف تقرير لشبكة سكاي سبورتس أن نادي ليدز يونايتد بدأ مراقبة سوق الانتقالات بحثًا عن جناح جديد قبل فتح نافذة الانتقالات الشتوية في يناير، وذلك بعد فشل التعاقد مع هاري ويلسون لاعب فولهام في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي.

ورغم استمرار إعجاب إدارة ليدز بقدرات ويلسون، فإن النادي يدرك صعوبة إحياء الصفقة مجددًا، خصوصًا بعد تصريحات المدرب ماركو سيلفا الذي أكد ثقته في تجديد عقد الدولي الويلزي.

وكان ويلسون قد أبدى رغبة قوية في الانتقال إلى إيلاند رود حينما وقّع استمارة الرغبة بالانتقال، في وقت كانت فرص مشاركته مع فولهام تبدو محدودة بسبب انضمام الجناحين كيفن وصامويل تشوكويزي.

لكن الأوضاع تغيرت، إذ شارك ويلسون في جميع مباريات فولهام بالدوري الإنجليزي هذا الموسم (بدأ خمسًا منها أساسيًا)، وهو ما عزز موقف ناديه في مفاوضات التجديد.

كما أن رفض فولهام بيع أي من لاعبيه إلى ليدز خلال الصيف – بسبب اعتباره منافسًا مباشرًا في البريميرليج – قد يعقد أي مفاوضات مستقبلية بين الطرفين.

من جهة أخرى، يتعين على ليدز مراعاة قواعد الربحية والاستدامة المالية (PSR)، إذ أكد المدير التنفيذي روبي إيفانز أن النادي "بلغ الحد الأقصى المسموح به هذا الموسم".

لذا، من المرجح أن يتجه ليدز نحو الصفقات على سبيل الإعارة في يناير، خصوصًا إذا ظهرت أسماء مناسبة في السوق.

ورغم ذلك، يشعر النادي بالرضا عن صفقاته الصيفية التي تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني لتعزيز العمود الفقري للفريق، إلا أن إصابات دان جيمس وويلفريد جنونتو كشفت الحاجة إلى مزيد من العمق في مراكز الأجنحة.

الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

