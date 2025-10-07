ليدز يونايتد يراقب سوق الأجنحة بعد فشل صفقة هاري ويلسون

كشف تقرير لشبكة سكاي سبورتس أن نادي ليدز يونايتد بدأ مراقبة سوق الانتقالات بحثًا عن جناح جديد قبل فتح نافذة الانتقالات الشتوية في يناير، وذلك بعد فشل التعاقد مع هاري ويلسون لاعب فولهام في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي.

ورغم استمرار إعجاب إدارة ليدز بقدرات ويلسون، فإن النادي يدرك صعوبة إحياء الصفقة مجددًا، خصوصًا بعد تصريحات المدرب ماركو سيلفا الذي أكد ثقته في تجديد عقد الدولي الويلزي.

وكان ويلسون قد أبدى رغبة قوية في الانتقال إلى إيلاند رود حينما وقّع استمارة الرغبة بالانتقال، في وقت كانت فرص مشاركته مع فولهام تبدو محدودة بسبب انضمام الجناحين كيفن وصامويل تشوكويزي.

لكن الأوضاع تغيرت، إذ شارك ويلسون في جميع مباريات فولهام بالدوري الإنجليزي هذا الموسم (بدأ خمسًا منها أساسيًا)، وهو ما عزز موقف ناديه في مفاوضات التجديد.

كما أن رفض فولهام بيع أي من لاعبيه إلى ليدز خلال الصيف – بسبب اعتباره منافسًا مباشرًا في البريميرليج – قد يعقد أي مفاوضات مستقبلية بين الطرفين.

من جهة أخرى، يتعين على ليدز مراعاة قواعد الربحية والاستدامة المالية (PSR)، إذ أكد المدير التنفيذي روبي إيفانز أن النادي "بلغ الحد الأقصى المسموح به هذا الموسم".

لذا، من المرجح أن يتجه ليدز نحو الصفقات على سبيل الإعارة في يناير، خصوصًا إذا ظهرت أسماء مناسبة في السوق.

ورغم ذلك، يشعر النادي بالرضا عن صفقاته الصيفية التي تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني لتعزيز العمود الفقري للفريق، إلا أن إصابات دان جيمس وويلفريد جنونتو كشفت الحاجة إلى مزيد من العمق في مراكز الأجنحة.