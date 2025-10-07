جون ستونز يعترف: فكرت في الاعتزال بسبب الإصابات

اعترف جون ستونز، مدافع مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، بأنه فكر سابقا لبعض الوقت في اعتزال كرة القدم، وسط كابوس الإصابات الذي واجهه خاصة الموسم الماضي.

ستونز البالغ من العمر 31 عاما عانى في موسم 2024-2025 من إصابات في القدم وأوتار الركبة، مما قلص عدد المباريات التي شارك فيها إلى 24 مباراة فقط مع سيتي ومنتخب إنجلترا.

واستعاد ستونز لياقته البدنية هذا الموسم، ويبدو أنه سيظهر لأول مرة تحت قيادة مدرب إنجلترا توماس توخيل في المباراتين القادمتين أمام ويلز ولاتفيا.

وقال ستونز في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية: "كان الموسم الماضي صعبا بالنسبة لي، لدرجة أنني فكرت في التوقف".

وأضاف: "لم أرغب في ذلك، لقد سئمت من الاحترافية المفرطة ومحاولة القيام بكل ما في وسعي، ثم أستمر في الانهيار وعدم وجود حلول، كان وضعا صعبا للغاية"

وأوضح: "هناك نقطة لا تعرف فيها سبب حدوث ذلك، ويصبح الأمر أصعب عندما تبذل الكثير من الجهد، أو عندما تكون محترفا للغاية، لكي تكون قادرا على اللعب والتواجد في التشكيلة الأساسية".

وواصل: "كانت مشاعري مضطربة، لم أكن أفكر بشكل سليم، لا أعتقد في قرارة نفسي أنني كنت سأفعل ذلك أبدا.

ورغم معاناة ستونز من الإصابات الموسم الماضي، قرر المدرب الألماني توماس توخيل ضمه لقائمة إنجلترا في الصيف لمباراتي أندورا والسنغال مما كشف نية توخيل أن يكون اللاعب ضمن خططه.

وعلق اللاعب على ذلك قائلا: "أحب إنجلترا كثيرا، وأحب اللعب لمنتخب إنجلترا، من أفضل لحظات مسيرتي اللعب مع إنجلترا في البطولات".

