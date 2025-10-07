المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

0 5
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

2 0
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

8 0
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 0
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

0 0
15:30
رع

رع

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دون تغيير مدة العقود.. تروسارد يوقع عقدًا أفضل مع أرسنال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:50 م 07/10/2025
لياندرو تروسارد لاعب أرسنال

ديفيد رايا يوقع عقدًا جديدًا مع أرسنال

 

في خطوة تعكس ثقة إدارة أرسنال في نجومه الأساسيين، وقع الجناح البلجيكي لياندرو تروسارد قد وقع عقدًا جديدًا يزيد من راتبه بشكل ملحوظ، دون تغيير في مدة العقد الحالي الذي يمتد حتى صيف عام 2027، بحسب ما أفادت به صحيفة "ذا أتلتيك".

يأتي هذا التعديل كجزء من استراتيجية النادي لمكافأة اللاعبين الرئيسيين دون الالتزام بتجديدات طويلة الأجل، مما يحافظ على المرونة المالية والرياضية للفريق.

تروسارد، البالغ من العمر 30 عامًا، أصبح عنصرًا لا غنى عنه في خط هجوم "الجانرز" منذ انضمامه إلى النادي في صيف 2022 قادمًا من برايتون مقابل 21 مليون يورو.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تم التوصل أيضًا إلى الاتفاق مع رايا قبل عدة أسابيع، رغم عدم الإعلان الرسمي عنه من قبل إدارة أرسنال حتى الآن.

ويحتوي العقد على خيار تمديد اختياري، مما يمنح اللاعب والنادي مرونة أكبر في المستقبل.

رايا، البالغ من العمر 29 عامًا، انتقل إلى أرسنال بشكل دائم في صيف 2024 بعد فترة إعارة ناجحة من برينتفورد، حيث أصبح الحارس الأول للفريق وأثبت كفاءته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان رايا يتقاضى سابقًا حوالي 115 ألف يورو أسبوعيًا، ومن المتوقع أن تشهد زيادته الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا في دخله، يعكس أداءه المتميز الذي ساهم في تعزيز دفاع "الجانرز" هذا الموسم.

 

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال ديفيد رايا لياندرو تروسارد الدور يالإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg