في خطوة تعكس ثقة إدارة أرسنال في نجومه الأساسيين، وقع الجناح البلجيكي لياندرو تروسارد قد وقع عقدًا جديدًا يزيد من راتبه بشكل ملحوظ، دون تغيير في مدة العقد الحالي الذي يمتد حتى صيف عام 2027، بحسب ما أفادت به صحيفة "ذا أتلتيك".

يأتي هذا التعديل كجزء من استراتيجية النادي لمكافأة اللاعبين الرئيسيين دون الالتزام بتجديدات طويلة الأجل، مما يحافظ على المرونة المالية والرياضية للفريق.

تروسارد، البالغ من العمر 30 عامًا، أصبح عنصرًا لا غنى عنه في خط هجوم "الجانرز" منذ انضمامه إلى النادي في صيف 2022 قادمًا من برايتون مقابل 21 مليون يورو.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تم التوصل أيضًا إلى الاتفاق مع رايا قبل عدة أسابيع، رغم عدم الإعلان الرسمي عنه من قبل إدارة أرسنال حتى الآن.

ويحتوي العقد على خيار تمديد اختياري، مما يمنح اللاعب والنادي مرونة أكبر في المستقبل.

رايا، البالغ من العمر 29 عامًا، انتقل إلى أرسنال بشكل دائم في صيف 2024 بعد فترة إعارة ناجحة من برينتفورد، حيث أصبح الحارس الأول للفريق وأثبت كفاءته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان رايا يتقاضى سابقًا حوالي 115 ألف يورو أسبوعيًا، ومن المتوقع أن تشهد زيادته الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا في دخله، يعكس أداءه المتميز الذي ساهم في تعزيز دفاع "الجانرز" هذا الموسم.