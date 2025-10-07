تقارير: أرسنال يكافئ رايا بزيادة في راتبه

استقر نادي أرسنال الإنجليزي على تحسين عقد حارس مرماه الإسباني ديفيد رايا، بزيادة راتبه، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن أرسنال توصل لاتفاق مع رايا على الراتب الجديد بعدما تمت مناقشة التفاصيل على مدار الأسابيع الماضية، لكن النادي لم يعلن رسميا حتى الآن.

وبحسب التقرير فإن رايا كان يتقاضى 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لكن راتبه زاد بعد الاتفاق بمقدار لم يتم الكشف عنه حتى الآن، وظلت مدة عقده كما هي.

وينتهي عقده الحالي في عام 2028، لكن المصادر أشارت إلى وجود خيار التمديد لموسم إضافي.

جدير بالذكر أن رايا قضى مسيرته كلها في الملاعب الإنجليزية، وانضم إلى أرسنال في صيف 2023 قادما من برينتفورد على سبيل الإعارة، وفي العام التالي اشتراه النادي اللندني بشكل نهائي مقابل 31.9 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ30 عاما في 9 مباريات مع أرسنال هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 3 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.