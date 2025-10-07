أعاد المهاجم هاري كين فتح باب إمكانية عودته إلى منافسات الدوري الإنجليزي قريبًا، ما يتزامن مع تقديم صاحب الـ32 عامًا أفضل أداء ممكن في مسيرته مع كرة القدم، رفقة بايرن ميونخ.

ويتصدر كين سباق الحذاء الذهبي الأوروبي 2025-2026، كأكثر من سجل في الدوريات الخمسة الكبرى. (طالع التفاصيل من هنا)

ونجح هاري كين في تسجيل 11 هدفًا بقميص بايرن ميونخ في منافسات الدوري الألماني هذا الموسم، كما قدم 3 تمريرات حاسمة، ليساهم إجمالًا بأكثر من هدفين في المباراة الواحدة.

كين في بايرن ميونخ

يعيش المهاجم الإنجليزي أوقاتًا رائعة في بايرن ميونخ منذ وصوله عام 2023.

وألمح هاري كين إلى أنه لا يمانع في تمديد عقده مع بايرن ميونخ لوقت أطول، موضحًا أن المحادثات بين الطرفين لم تبدأ بعد، خاصة أن العقد الحالي مستمر حتى يونيو 2027.

وقال كين عن إمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي: "لا أعرف.. إذا سألتني عندما رحلت إلى بايرن ميونخ، لقلت بالتأكيد إنني سأعود".

وأضاف: "بعد مرور عامين لي مع بايرن ميونخ، ربما أستطيع القول إن رغبتي في العودة إلى الدوري الإنجليزي أصبحت أقل، لكنني لن أقول إنني لن أعود أبدًا".

ماذا لو سجل أهدافه بالبوندسليجا في الدوري الإنجليزي؟

يخوض كين موسمه الثالث في الدوري الألماني بقميص بايرن ميونخ، بعد موسمين جيدين في 2023-2024 و2024-2025 على الترتيب.

- كين في الدوري الألماني 2024: 36 هدفًا و8 تمريرات حاسمة

- كين في الدوري الألماني 2025: 26 هدفًا و10 تمريرات حاسمة

- كين في الدوري الألماني 2026 حتى الآن: 11 هدفًا و3 تمريرات حاسمة (6 مباريات فقط)

ويملك هاري كين 73 هدفًا في منافسات الدوري الألماني، سجلها خلال 69 مباراة فقط، علمًا بأن إجمالي ما صنعه بحسب موقع ترانسفير ماركت بلغ 21 هدفًا.

ومع تصريحات كين التي ألمح فيها إلى إمكانية عدم عودته مجددًا إلى منافسات الدوري الإنجليزي، خاصة أنه وصل إلى سن 32 عامًا، فإن آلان شيرر يبدو سعيدًا جدًا الآن.

ويحافظ آلان شيرر على صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفًا، بينما يحل هاري كين في الوصافة.

وكان بإمكان هاري كين أن يتخطى عدد أهداف شيرر إذا بقي في منافسات الدوري الإنجليزي، خاصة أن الفارق بينهما 47 هدفًا فقط، لكن مع مرور الوقت، تقل فرصه في تحطيم هذا الرقم القياسي.

وفي حالة افتراضية، كان هاري كين ليصبح هداف الدوري الإنجليزي التاريخي إذا سجل نفس عدد الأهداف التي أحرزها رفقة بايرن في بوندسليجا، إذ كان بإمكانه الوصول إلى الهدف 286، أي أكثر من شيرر بـ26 هدفًا.