صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا أثلتيك

بالمر يوسع علامته التجارية

نجح كول بالمر، نجم تشيلسي ومنتخب إنجلترا، في تسجيل لقبه الشهير "Cold Palmer" كعلامة تجارية رسمية، بعد صراع قانوني مع مصنع نبيذ فرنسي يحمل اسمًا مشابهًا.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي انضم إلى تشيلسي قادمًا من مانشستر سيتي في عام 2023، تقدم بطلب لتسجيل العلامة في نوفمبر من العام الماضي، وتمت الموافقة عليه أخيرًا من قبل مكتب الملكية الفكرية البريطاني بعد إزالة أي إشارات تتعلق ببعض المنتجات، بناءً على اعتراض مصنع واقع قرب مدينة بوردو الفرنسية.

بي بي سي

أرسنال يكافئ رايا

استقر نادي أرسنال الإنجليزي على تحسين عقد حارس مرماه الإسباني ديفيد رايا، بزيادة راتبه، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

أرسنال توصل لاتفاق مع رايا على الراتب الجديد بعدما تمت مناقشة التفاصيل على مدار الأسابيع الماضية، لكن النادي لم يعلن رسميا حتى الآن.

ديلي ميل

أهمية مباراتي جيبوتي وبيساو لصلاح

صلاح سيخوض مع منتخب مصر مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو، والفوز في أي من المباراتين سيضمن لبلاده مكانًا في كأس العالم الصيف المقبل.

صلاح، قائد منتخب بلاده، يحتاج إلى هاتين المباراتين ضد جيبوتي (المصنف 193 عالميًا) وغينيا بيساو (المصنف 130) كنوع من استعادة الثقة.

وأوضحت أن لدى صلاح وسلوت الكثير للتفكير فيه خلال فترة التوقف الدولي، إذا كانا يريدان استعادة أفضل مستوياتهما قريبًا، والعودة إلى تسجيل الأهداف من جديد.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

أليماني إلى أتلتيكو

أعلن نادي أتلتيكو مدريد التعاقد بشكل رسمي مع ماتيو أليماني، ليشغل منصب المدير الرياضي الجديد.

وسيكون أليماني مسؤولا عن إدارة جميع الأمور المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى المجال الاحترافي للأكاديمية.

انضم ماتيو أليماني إلى منصبه الجديد، وزار الفريق الأول في مركز تدريباته برفقة كارلوس بوسيرو، كما التقى الاثنان مع دييجو سيميوني.

اعتزال ألبا

أعلن جوردي ألبا، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، اعتزاله بشكل رسمي ليستمر حتى نهاية الموسم فقط.

وساتمرت مسيرة ألبا 18 عامًا كلاعب محترف، حيث بدأ في موسم واحد مع فريق ناستيك في الدرجة الثانية، و3 مواسم مع فالنسيا في الدرجة الأولى، و11 موسما مع برشلونة، و3 مواسم مع إنتر ميامي، وحصل على 16 لقبًا محليًا وأربعة ألقاب دولية ولقبين مع إسبانيا.

وقال ألبا لحظة إعلان اعتزاله: "الوقت قد حان لإغلاق مرحلة بالغة الأهمية في حياتي: لقد اتخذت قرار إنهاء مسيرتي الاحترافية بنهاية هذا الموسم".

آس

مواعيد السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مساء الثلاثاء، عن مواعيد مباريات بطولة السوبر الإسباني التي سيشارك فيها برشلونة، أتلتيكو مدريد، ريال مدريد وأتلتيك بلباو، خلال الفترة من 7 يناير إلى 11 من نفس الشعر في مدينة جدة السعودية.

ويلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي، بينما يجمع نصف النهائي الآخر فريقي العاصمة مدريد بين الريال وأتلتيكو.

وجاءت المواعيد كالتالي:

7 يناير.. برشلونة × أتلتيك بلباو.. التاسعة مساءً

8 يناير.. أتلتيكو مدريد × ريال مدريد.. التاسعة مساءً

11 يناير.. النهائي - الفائز من المباراتين.. التاسعة مساءً

الصحافة الإيطالية

سكاي إيطاليا

قلق نابولي

يشعر نادي نابولي الإيطالي، بالقلق بعد خروج ستانيسلاف لوبوتكا من معسكر سلوفاكيا خلال فترة التوقف الدولي بسبب الإصابة.

ويخشى النادي الإيطالي، من فترة غياب لاعب خط وسط الفريق، حيث يقدر وقت ابتعاده عن الملاعب لمدة تصل من 3 إلى 4 أسابيع.

فوتبول إيطاليا

سبب غياب كييزا

كشف جينارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا، سبب غياب فيديريكو كييزا لاعب نادي ليفربول، عن قائمة المنتخب الإيطالي.

وقال جاتوزو: "مسألة كييزا بسيطة للغاية، أتحدث مع لاعبيّ كثيرًا، وأريد توضيح ذلك كثيرًا، أتحدث أسبوعيًا مع كييزا وهو يعلم رأيي فيه، لكن عليّ أيضًا احترام ما يقوله لي اللاعب".

وأتم مدرب إيطاليا: "هو لا يشعر بأنه في كامل لياقته البدنية، ويريد أن يكون في كامل لياقته، هذه هي الحقيقة".

الصحافة الفرنسية

ليكيب

تنازل كومان

تحدث كينجسلي كومان، لاعب النصر السعودي، ومنتخب فرنسا، عن العديد من الأمور وفرصة مشاركته مع الديوك.

قال كومان: "من الصعب أن تكون لاعبًا أساسيًا اليوم، في البطولات الكبرى، كنت دائمًا بديلاً طموحًا لمساعدة الفريق، الأمر الأصعب هو الجلوس في المدرجات عندما يكون عدد اللاعبين 26".

وأضاف: "الآن أفضل أن أتنازل عن مكاني للاعب لم يختبر ذلك من قبل".

فوت ميركاتو

تجربة رابيو في مارسيليا

تحدث أدريان رابيو، لاعب ميلان الإيطالي، عن تجربته في مارسيليا، والتي انتهت بنهاية غير سعيدة.

وقال رابيو: "لم أفهم ما حدث في مارسيليا، ولا أستطيع أن أفسر شيئًا.. المهم أن زملائي يعرفون ما حصل بالفعل في الواقعة، والمشجعون كذلك دائمًا خلفي، وتلقيت منهم الكثير من الرسائل الإيجابية".

وأكمل: "لم أفهم أيضًا ما قيل عن عدم التزامي.. أعتقد أن هذا الحديث يعد نوع من الخيانة، وما يهمني ألا يكذب أحد بشأني، وألا يصورني الناس على أنني شخص آخر، دائمًا ما كنت ملتزمًا ومحترمًا، ولا يمكن لأحد أن يتهمني بعدم الالتزام".

الصحافة الألمانية

بيلد

منافس جديد لكين في بايرن ميونخ

يرغب نادي بايرن ميونخ في استقدام مهاجم جديد إلى صفوفه، في صيف 2026، لمنافسة الإنجليزي هاري كين.

ويرغب بايرن في الحصول على خدمات الصربي دوسان فلاهوفيتش، الصيف المقبل، مجانًا، بعد أن ينتهي عقد صاحب الـ25 عامًا مع يوفنتوس.

ويرحب فلاهوفيتش بالرحيل عن يوفنتوس، كما لا يمانع خوض تجربة جديدة في الدوري الألماني.

سكاي سبورت ألمانيا

مستقبل أوباميكانو

أكد هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ، أن مفاوضات تجديد عقد اللاعب الفرنسي دايوت أوباميكانو ما تزال جارية.

وينتهي عقد أوباميكانو مع بايرن ميونخ، الصيف المقبل، بينما يرغب ريال مدريد في الحصول على خدماته مجانًا.

وقال رئيس بايرن ميونخ: "المفاوضات لتمديد عقد أوباميكانو مستمرة.. وأتمنى بالطبع أن يبقى معنا لفترة طويلة".