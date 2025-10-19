مهاجم مانشستر يونايتد يرغب في الرحيل

أحدث الموضوعات
فيديو قد يعجبك
الإحصائياتجميع الإحصائيات
-
172
-
عدد المباريات70
-
صانع الأهداف
-
هداف البطولة
إعلان
فيديو قد يعجبك
إعلان
125,000,000
مجانا
غير معلنة
غير معلنة
40,000,000
يمكنه التأهل بدون فوز على جيبوتي.. 4 سيناريوهات تقود منتخب مصر لكأس العالم 2026
من 2017 إلى 2025.. 3 لاعبين يبحثون عن مجد جديد مع منتخب مصر
إستريلا البرتغالي يكشف ليلا كورة تفاصيل شكواه ضد الزمالك لدى فيفا وقيمة المستحقات
قصة ملهمة.. سكالوني يستدعي بائع الحلوى السابق إلى منتخب الأرجنتين
على حساب الزمالك وبيراميدز.. سيناريو مجنون قاد الأهلي للتتويج بالدوري 3 مرات
إعلان