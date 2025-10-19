المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مهاجم مانشستر يونايتد يرغب في الرحيل

محمد همام

كتب - محمد همام

10:08 ص 08/10/2025
مانشستر يونايتد

فريق مانشستر يونايتد

يرغب المهاجم الهولندي، جوشوا زيركزي، لاعب فريق مانشستر يونايتد، في الرحيل عن صفوف "الشياطين الحمر" خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

صاحب الـ24 عامًا يسعى للحصول على فرصة المشاركة بصورة دائمة قبل انطلاق مونديال 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويعاني لاعب مانشستر يونايتد من قلة الظهور مع فريقه في الموسم الحالي، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص فرص مشاركته مع منتخب بلاده في المونديال المقبل.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن زيركزي يود الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية نظرًا لقلة مشاركاته تحت إشراف المدرب البرتغالي روبن أموريم.

وشارك المهاجم الهولندي في 4 مباريات فقط منذ بداية الموسم، بواقع 82 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف مع فريقه.

وكان جوشوا زيركزي قد انتقل إلى مانشستر يونايتد قادمًا من بولونيا في صيف 2024، حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 42 مليون يورو.

ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد كأس العالم 2026 جوشوا زيركزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg