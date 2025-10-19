مهاجم مانشستر يونايتد يرغب في الرحيل

يرغب المهاجم الهولندي، جوشوا زيركزي، لاعب فريق مانشستر يونايتد، في الرحيل عن صفوف "الشياطين الحمر" خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

صاحب الـ24 عامًا يسعى للحصول على فرصة المشاركة بصورة دائمة قبل انطلاق مونديال 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويعاني لاعب مانشستر يونايتد من قلة الظهور مع فريقه في الموسم الحالي، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص فرص مشاركته مع منتخب بلاده في المونديال المقبل.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن زيركزي يود الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية نظرًا لقلة مشاركاته تحت إشراف المدرب البرتغالي روبن أموريم.

وشارك المهاجم الهولندي في 4 مباريات فقط منذ بداية الموسم، بواقع 82 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف مع فريقه.

وكان جوشوا زيركزي قد انتقل إلى مانشستر يونايتد قادمًا من بولونيا في صيف 2024، حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 42 مليون يورو.

