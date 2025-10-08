دخل ناديا ليفربول وريال مدريد في منافسة قوية لضم جوهرة إنجليزية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف تعزيز مركز خط الوسط.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يسعى نادي كريستال بالاس إلى إقناع آدم وارتون بتمديد عقده، مع إدراج بند جزائي يتيح له الرحيل مستقبلاً.

اللاعب الإنجليزي، البالغ من العمر 21 عامًا، جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ليفربول وريال مدريد، نظراً للمستويات المميزة التي يقدمها منذ انضمامه من صفوف بلاكبيرن في يناير 2024.

وأضافت الصحيفة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب ليفربول وريال مدريد بضم اللاعب الدولي الإنجليزي، حيث إن إدراج بند جزائي في عقده قد يُعزز من فرص انتقاله إلى أحد الناديين.

ويمتلك آدم وارتون عقدًا مع كريستال بالاس يمتد حتى صيف 2029، وتُقدّر قيمته السوقية بنحو 45 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وشارك وارتون مع كريستال بالاس في 10 مباريات بمختلف المسابقات، سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، وساهم بصناعة هدف في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول.