تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

من يفوز بالسباق؟.. صراع بين ليفربول وريال مدريد على "جوهرة إنجليزية"

محمد همام

كتب - محمد همام

10:27 ص 08/10/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

دخل ناديا ليفربول وريال مدريد في منافسة قوية لضم جوهرة إنجليزية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف تعزيز مركز خط الوسط.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يسعى نادي كريستال بالاس إلى إقناع آدم وارتون بتمديد عقده، مع إدراج بند جزائي يتيح له الرحيل مستقبلاً.

اللاعب الإنجليزي، البالغ من العمر 21 عامًا، جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ليفربول وريال مدريد، نظراً للمستويات المميزة التي يقدمها منذ انضمامه من صفوف بلاكبيرن في يناير 2024.

وأضافت الصحيفة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب ليفربول وريال مدريد بضم اللاعب الدولي الإنجليزي، حيث إن إدراج بند جزائي في عقده قد يُعزز من فرص انتقاله إلى أحد الناديين.

ويمتلك آدم وارتون عقدًا مع كريستال بالاس يمتد حتى صيف 2029، وتُقدّر قيمته السوقية بنحو 45 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وشارك وارتون مع كريستال بالاس في 10 مباريات بمختلف المسابقات، سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، وساهم بصناعة هدف في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول.

الدوري الإنجليزي ليفربول ريال مدريد الدوري الإسباني آدم وارتون

