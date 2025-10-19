المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لاعب مانشستر يونايتد يضحي للخروج من "جحيم أموريم"

محمد همام

كتب - محمد همام

10:43 ص 08/10/2025
مانشستر يونايتد

فريق مانشستر يونايتد - صورة أرشيفية

يرغب لاعب الوسط الإنجليزي، كوبي ماينو، نجم مانشستر يونايتد، في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولو على سبيل الإعارة.

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا يسعى للحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي، وهو ما لم يتحقق تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، الذي يكتفي بالاعتماد عليه كلاعب بديل.

هذا الوضع لم يرقَ إلى طموحات اللاعب الشاب، الذي يأمل في المشاركة بشكل منتظم من أجل تعزيز فرصه في الانضمام إلى قائمة منتخب "الأسود الثلاثة"، خصوصًا مع اقتراب منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ماينو ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف أستون فيلا ونيوكاسل، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت الصحيفة أن الناديين قريبان جغرافيًا من مانشستر، مما يعزز فرص التوصل إلى اتفاق بشأن استعارة اللاعب.

وسبق أن ارتبط ماينو بالانتقال إلى تشيلسي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن الصفقة لم تُستكمل بسبب خلافات مالية بين الطرفين.

كما ارتبط اسم اللاعب الإنجليزي مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف نابولي في يناير المقبل، حيث يسعى بطل إيطاليا لتكرار تجربة سكوت ماكتوميناي، الذي قدّم مستويات مميزة خلال الموسم الماضي.

وشارك ماينو في الموسم الحالي (2025-2026) في ست مباريات بمختلف المسابقات المحلية، بإجمالي 203 دقائق، وتمكن من صناعة هدف في كأس الرابطة الإنجليزية.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد روبن أموريم كوبي ماينو

