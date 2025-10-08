المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

ماجواير مجبر على التضحية من أجل البقاء مع مانشستر يونايتد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:13 م 08/10/2025
ماجواير

هاري ماجواير

كشفت تقارير إعلامية عن موقف هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، من الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.

ماجواير البالغ من العمر 32 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في عام 2019، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2026، أي لنهاية الموسم الجاري.

واقترن اسم ماجواير بالرحيل عن قلعة "أولد ترافورد" في الفترة الماضية، تزامنا مع تذبذب مستواه، واهتمام عدة أندية بخدماته، من بينها فرق في الدوري السعودي.

ووفقا لما ذكره موقع "Talk Sport" البريطاني، فإن المدافع الدولي الإنجليزي يرغب في الاستمرار مع مانشستر يونايتد، لكن هذا الأمر يستوجب أن يقوم بتضحية مالية.

وأشار التقرير إلى أن إدارة النادي تسعى إلى تقليص فاتورة الأجور، وبالتالي، فمن غير المرجح أن يُعرض عليه نفس الراتب الحالي الذي يبلغ نحو 190 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، إذا قرر الطرفان أن يتم التجديد له.

كذلك لم يعد ماجواير يضمن مكانه في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن ماجواير شارك في 7 مباريات (272 دقيقة) مع "الشياطين الحمر" هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد هاري ماجواير

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

