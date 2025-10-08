كشفت تقارير إعلامية عن موقف هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، من الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.

ماجواير البالغ من العمر 32 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في عام 2019، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2026، أي لنهاية الموسم الجاري.

واقترن اسم ماجواير بالرحيل عن قلعة "أولد ترافورد" في الفترة الماضية، تزامنا مع تذبذب مستواه، واهتمام عدة أندية بخدماته، من بينها فرق في الدوري السعودي.

ووفقا لما ذكره موقع "Talk Sport" البريطاني، فإن المدافع الدولي الإنجليزي يرغب في الاستمرار مع مانشستر يونايتد، لكن هذا الأمر يستوجب أن يقوم بتضحية مالية.

وأشار التقرير إلى أن إدارة النادي تسعى إلى تقليص فاتورة الأجور، وبالتالي، فمن غير المرجح أن يُعرض عليه نفس الراتب الحالي الذي يبلغ نحو 190 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، إذا قرر الطرفان أن يتم التجديد له.

كذلك لم يعد ماجواير يضمن مكانه في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن ماجواير شارك في 7 مباريات (272 دقيقة) مع "الشياطين الحمر" هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وصنع مثله.