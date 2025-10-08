خطوة غير متوقعة من طرابزون بشأن مستقبل أونانا

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، عن تطورات مفاجئة بشأن مستقبل الحارس الكاميروني أندريه أونانا، الذي انتقل إلى صفوف طرابزون سبور على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان الحارس الدولي الدنماركي قد انتقل إلى الفريق التركي قادمًا من مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، بعدما خرج من حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نادي طرابزون سبور أبلغ أندريه أونانا برغبتهم في الحصول على خدماته بشكل دائم.

وأوضحت الصحيفة أن عقد إعارة أونانا، البالغ من العمر 29 عامًا، مع طرابزون لا يتضمن خيار الشراء أو إلزامية الشراء.

وكان أونانا قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2023 قادمًا من إنتر ميلان في صفقة قياسية قدرها 50 مليون يورو، إلا أن الدولي الكاميروني لم يُقدم الإضافة المطلوبة للفريق الإنجليزي.