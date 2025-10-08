المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

خطوة غير متوقعة من طرابزون بشأن مستقبل أونانا

محمد همام

كتب - محمد همام

12:35 م 08/10/2025
أونانا

أندريه أونانا حارس طرابزون سبور

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، عن تطورات مفاجئة بشأن مستقبل الحارس الكاميروني أندريه أونانا، الذي انتقل إلى صفوف طرابزون سبور على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان الحارس الدولي الدنماركي قد انتقل إلى الفريق التركي قادمًا من مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، بعدما خرج من حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نادي طرابزون سبور أبلغ أندريه أونانا برغبتهم في الحصول على خدماته بشكل دائم.

وأوضحت الصحيفة أن عقد إعارة أونانا، البالغ من العمر 29 عامًا، مع طرابزون لا يتضمن خيار الشراء أو إلزامية الشراء.

وكان أونانا قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2023 قادمًا من إنتر ميلان في صفقة قياسية قدرها 50 مليون يورو، إلا أن الدولي الكاميروني لم يُقدم الإضافة المطلوبة للفريق الإنجليزي.

الدوري التركي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد طرابزون سبور أندريه أونانا

