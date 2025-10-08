المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
- -
19:00
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
- -
16:00
تصفيات كأس العالم-آسيا
- -
20:15
تصفيات كأس العالم-آسيا
- -
18:00
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
- -
19:00
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
- -
19:00
كأس العالم تحت 20 عاما
- -
22:30
كأس العالم تحت 20 عاما
- -
22:30
كأس العالم تحت 20 عاما
1 4
02:00
إيفرتون يعلن تمديد عقد جيمس تاركوفسكي حتى 2028

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:16 م 08/10/2025
تاركوفسكي

تاركوفسكي

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، تمديد عقد المدافع جيمس تاركوفسكي لمدة عامين قادمين.

وكان ينتهي عقد المدافع صاحب الـ32 عاماً، بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو 2026.

وقال النادي الإنجليزي، إن تاركوفسكي وقع على تمديد عقده حتى يونيو من عام 2028.

تمديد عقد تاركوفسكي

وانضم تاركوفسكي إلى صفوف نادي إيفرتون قادماً من بيرنلي في عام 2022، في صفقة انتقال حر.

وخاض تاركوفسكي إجمالي 128 مباراة مع "التوفيز"، وأصبح نائب القائد في الفريق الإنجليزي؟

وقال تاركوفسكي في تصريحات عقب توقيعه للعقد الجديد: "أنا متحمس وفخور للغاية بكوني لاعبًا في إيفرتون وبمواصلة هذه الرحلة".

وأتم المدافع الإنجليزي: "لقد كانت سنواتٍ صعبة، شهدت بعض التقلبات الكبيرة وبعض النجاحات الكبيرة، لقد تجاوزنا تلك الأوقات الصعبة، ونأمل أن نشهد الآن أوقاتًا أكثر إيجابية وإثارة في المستقبل".

مباراة إيفرتون القادمة
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

