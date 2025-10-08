إيفرتون يعلن تمديد عقد جيمس تاركوفسكي حتى 2028

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، تمديد عقد المدافع جيمس تاركوفسكي لمدة عامين قادمين.

وكان ينتهي عقد المدافع صاحب الـ32 عاماً، بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو 2026.

وقال النادي الإنجليزي، إن تاركوفسكي وقع على تمديد عقده حتى يونيو من عام 2028.

تمديد عقد تاركوفسكي

وانضم تاركوفسكي إلى صفوف نادي إيفرتون قادماً من بيرنلي في عام 2022، في صفقة انتقال حر.

وخاض تاركوفسكي إجمالي 128 مباراة مع "التوفيز"، وأصبح نائب القائد في الفريق الإنجليزي؟

وقال تاركوفسكي في تصريحات عقب توقيعه للعقد الجديد: "أنا متحمس وفخور للغاية بكوني لاعبًا في إيفرتون وبمواصلة هذه الرحلة".

وأتم المدافع الإنجليزي: "لقد كانت سنواتٍ صعبة، شهدت بعض التقلبات الكبيرة وبعض النجاحات الكبيرة، لقد تجاوزنا تلك الأوقات الصعبة، ونأمل أن نشهد الآن أوقاتًا أكثر إيجابية وإثارة في المستقبل".