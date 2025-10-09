راتكليف: أموريم سيبقى في مانشستر يونايتد لمدة 3 سنوات

فاجأ جيم راتكليف، مالك نادي مانشستر يونايتد، الجماهير بالتأكيد على نيته الإبقاء على خدمات المدرب البرتغالي روبن أموريم لمدة 3 سنوات.

ويتلقى أموريم انتقادات جماهيرية واسعة في مانشستر يونايتد، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي، جنبًا إلى جنب مع خسارته نهائي الدوري الأوروبي على يد توتنهام هوتسبير.

مالك مانشستر يونايتد عن مستقبل أموريم

وقال راتكليف في تصريحات نشرتها صحيفة ذا تايمز البريطانية: "لم يخض أموريم موسمًا من أفضل المواسم، لذا عليه أن يثبت أنه مدرب كبير خلال 3 سنوات".

وأضاف: "أحيانًا لا أفهم الإعلام.. يريدون النجاح على الفور، ويظنون أن الأمر عبارة عن ضغطة زر فقط، ولا يمكن إدارة نادٍ مثل مانشستر يونايتد بناءً على ردود أفعال انفعالية كل أسبوع".

وواصل تصريحاته: "أعتقد أن مانشستر يونايتد سيصبح قريبًا النادي الأكثر ربحًا في العالم، ومع ذلك، آمل أن يترتب على ذلك كرة قدم عالية المستوى".

قبل أن يختتم مالك مانشستر يونايتد: "أتذكر الانتقادات التي تلقاها أليكس فيرجسون في سنواته الأولى، لقد طالبوا بإقالته في أول عامين".