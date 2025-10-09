المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
18:00
المغرب - ب

المغرب - ب

كأس العالم تحت 20 عاما
الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30
إيطاليا - شباب

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الصومال

الصومال

- -
19:00
الجزائر

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

- -
19:00
ناميبيا

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ
أبو قير للاسمدة

أبو قير للاسمدة

- -
15:30
القناة

القناة

راتكليف: أموريم سيبقى في مانشستر يونايتد لمدة 3 سنوات

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:20 ص 09/10/2025
أموريم

روبن أموريم - مدرب مانشستر يونايتد

فاجأ جيم راتكليف، مالك نادي مانشستر يونايتد، الجماهير بالتأكيد على نيته الإبقاء على خدمات المدرب البرتغالي روبن أموريم لمدة 3 سنوات.

ويتلقى أموريم انتقادات جماهيرية واسعة في مانشستر يونايتد، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي، جنبًا إلى جنب مع خسارته نهائي الدوري الأوروبي على يد توتنهام هوتسبير.

مالك مانشستر يونايتد عن مستقبل أموريم

وقال راتكليف في تصريحات نشرتها صحيفة ذا تايمز البريطانية: "لم يخض أموريم موسمًا من أفضل المواسم، لذا عليه أن يثبت أنه مدرب كبير خلال 3 سنوات".

وأضاف: "أحيانًا لا أفهم الإعلام.. يريدون النجاح على الفور، ويظنون أن الأمر عبارة عن ضغطة زر فقط، ولا يمكن إدارة نادٍ مثل مانشستر يونايتد بناءً على ردود أفعال انفعالية كل أسبوع".

وواصل تصريحاته: "أعتقد أن مانشستر يونايتد سيصبح قريبًا النادي الأكثر ربحًا في العالم، ومع ذلك، آمل أن يترتب على ذلك كرة قدم عالية المستوى".

قبل أن يختتم مالك مانشستر يونايتد: "أتذكر الانتقادات التي تلقاها أليكس فيرجسون في سنواته الأولى، لقد طالبوا بإقالته في أول عامين".

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد روبن أموريم

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

