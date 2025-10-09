المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
18:00
المغرب - ب

المغرب - ب

كأس العالم تحت 20 عاما
الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30
إيطاليا - شباب

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الصومال

الصومال

- -
19:00
الجزائر

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

- -
19:00
ناميبيا

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ
أبو قير للاسمدة

أبو قير للاسمدة

- -
15:30
القناة

القناة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صباحك أوروبي.. ثنائية صلاح.. مستقبل أموريم.. واعتراف ميليتاو

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:46 ص 09/10/2025
محمد صلاح

محمد صلاح قائد منتخب مصر

صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا تايمز

مستقبل أموريم

حسم جيم راتكليف، مالك نادي مانشستر يونايتد، مستقبل المدرب البرتغالي روبن أموريم مع الفريق الأول.

ويعتقد راتكليف أن أموريم في حاجة إلى 3 سنوات على الأقل من أجل تحقيق نجاحات مع مانشستر يونايتد، رافضًا فكرة إقالته في الوقت الحالي.

وقال في سياق منفصل: "أعتقد أن يونايتد سيصبح قريبًا النادي الأكثر ربحًا في العالم، وآمل أن يترتب على ذلك كرة قدم عالية المستوى".

ديلي ستار

ثنائية صلاح

ظهر محمد صلاح بأفضل مستوياته في مباراة فوز منتخب مصر (3-0) على جيبوتي، ليساهم في التأهل إلى منافسات كأس العالم 2026.

وسجل صلاح ثنائية في فوز مصر، ليقدم أداءً أفضل مما قدم مع ليفربول هذا الموسم.

ويستعد صلاح للمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية، بعد أن ظهر في نسخة 2018.

سكاي سبورتس

استبعاد كين

استبعد المدير الفني الألماني توماس توخيل، مدرب إنجلترا، المهاجم هاري كين من حساباته أمام ويلز.

ويغيب كين عن مباراة ويلز الودية بسبب الإصابة، إذ فشل في المشاركة في آخر حصة تدريبية لمنتخب إنجلترا.

وقال توخيل: "كين يعاني من كدمة، لذا سأمنحه بعض الوقت من أجل أن يصبح جاهزًا لمباراة لاتفيا في تصفيات كأس العالم".

الصحافة الإسبانية

ماركا

برشلونة وفياريال في ميامي

أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية ميامي.

ومن المقرر أن تقام مباراة فياريال ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الليجا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعطى الضوء الأخضر لإقامة مباراة برشلونة وفياريال، في الولايات المتحدة الأمريكية، شهر ديسمبر المقبل.

موندو ديبورتيفو

اعتراف ميليتاو

اعترف إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد أنه فكر في اعتزال كرة القدم بعد إصابته الخطيرة الأخيرة مع الملكي.

ويتدرب ميليتاو مع المنتخب البرازيلي لخوض مباراتين وديتين ضد كوريا الجنوبية واليابان.

وقال ميليتاو: "مع إصابتي الثانية، راودتني أفكار كثيرة، فكرتُ في اعتزال كرة القدم لأنها ليست سهلة، ولكن بمساعدة زوجتي وابنتي وزملائي، أنا هنا اليوم لأقدم أداءً جيدًا" .

استبعاد مدافع ريال مدريد

قرر منتخب إسبانيا استبعاد دين هويسن مدافع ريال مدريد من المشاركة في مباراتي تصفيات كأس العالم 2026 ضد جورجيا وبلغاريا.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن هويسن وصل إلى معسكر التدريب وهو يعاني من إرهاق عضلي، ولم يتدرب مجددًا، وتقرر استبعاده من القائمة.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

قلق إنتر ميلان

يشعر نادي إنتر ميلان بالقلق من أن تغيير جدول مباريات الأرجنتين قد يؤدي إلى عودة لاوتارو مارتينيز متأخرًا من فترة التوقف الدولي، مما يؤدي إلى غيابه عن مواجهة روما في الدوري الإيطالي.

وكان من المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين مع فنزويلا في ميامي، ثم مع بورتوريكو في مباراة ودية في شيكاغو، ومع ذلك، بسبب المخاوف الأمنية، تم نقل المباراة الأخيرة بعد 24 ساعة إلى ميامي، وبالتالي لن تقام حتى يوم الثلاثاء.

ويعني هذا أن لاوتارو مارتينيز لن يتمكن من العودة إلى إيطاليا حتى ظهر الأربعاء القادم، وسيحصل على وقت قصير للغاية للمشاركة في التدريبات والاستعداد للمباراة الكبرى في الدوري الإيطالي ضد روما.

رسائل دوناروما

قال جيانلويجي دوناروما حارس مرمى إيطاليا إن منتخب بلاده يريد "كتابة صفحات جديدة في كتب التاريخ" مع جينارو جاتوزو.

وأوضح دوناروما: "نشعر بقدر كبير من المسؤولية، لأن هناك الكثير من التاريخ العظيم خلفنا، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لكتابة صفحات جديدة في تاريخ المنتخب، ونأمل أن نكتب المزيد منها مع المدرب جاتوزو".

الصحافة الفرنسية

ليكيب

أفضل بداية في مسيرة مبابي

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تألقه اللافت مع ريال مدريد هذا الموسم، بعدما حقق أفضل انطلاقة في مسيرته بتسجيله 16 هدفًا في 12 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده، إلى جانب 3 تمريرات حاسمة وخمس ركلات جزاء ناجحة.

البداية القوية لقائد منتخب فرنسا ليست صدفة، بل نتيجة صيف هادئ وتحضيرات مثالية خاضها اللاعب قبل انطلاق الموسم.

فوت ميركاتو

زيدان يعود إلى مارسيليا

عاد اسم زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم الفرنسية ومدرب ريال مدريد السابق، إلى الواجهة في مدينة مارسيليا، لكن هذه المرة ليس من بوابة التدريب، بل عبر مشروع عائلي خاص.

بطل العالم عام 1998 سيزور مارسيليا قريبًا للمشاركة في مشروع تنظمه شركة Universe Football، وهي شركة تهتم بإقامة فعاليات رياضية ومباريات استعراضية تجمع نجوم كرة القدم والمشاهير من مختلف المجالات.

الصحافة الألمانية

سكاي سبورت

اهتمام برشلونة بمهاجم دورتموند

قد يقدم برشلونة عرضًا لضم كريم أديمي لاعب بروسيا دورتموند، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

أديمي، الذي يعد من أصول نيجيرية، انتقل إلى "أسود فيستيفاليا" قادمًا من سالزبورج النمساوي في 2022، حيث قدرت قيمة الصفقة بـ30 مليون.

كيكر

غياب نجم بايرن ميونخ

أكد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غياب هاري كين لاعب بايرن ميونخ، عن المباراة الودية للأسود ضد ويلز، ولكن كإجراء احترازي فقط.

وقال توخيل: "لقد تعرض لركلة في مباراته الأخيرة مع بايرن ميونخ، وسيكون من المخاطرة بمكان أن يسدد ركلة أخرى ثم يشعر بالألم مجددًا".

الدوري الإنجليزي منتخب مصر ليفربول محمد صلاح كأس أمم أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg