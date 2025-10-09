ريال مدريد يستهدف "هدف ليفربول" في الصيف

يستهدف نادي ريال مدريد التعاقد مع صفقة إنجليزية لتدعيم وسط الملعب في صيف 2026، حيث تتجه الأنظار إلى اللاعب آدم وارتون، متوسط ميدان كريستال بالاس.

صاحب الـ21 عامًا جذب الأنظار من عدة أندية إنجليزية منذ الصيف الماضي، مما دفع إدارة كريستال بالاس إلى تعديل عقده ووضع شرط جزائي لتحقيق أكبر استفادة مالية.

وقد ربطت تقارير صحفية أوروبية بين الدولي الإنجليزي والانتقال إلى صفوف ليفربول بجانب ريال مدريد، إلا أن النادي "الملكي" يريد التعاقد مع اللاعب وأبدى اهتمامًا بضمه.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يسعى إلى التعاقد مع آدم وارتون، إلا أن إدارة كريستال بالاس حددت 80 مليون يورو مقابل بيع اللاعب.

وانتقل الدولي الإنجليزي الشاب إلى صفوف كريستال بالاس في يناير 2024 قادمًا من بلاكبيرن في صفقة قدرت بـ21 مليون يورو.

وشارك وارتون في الموسم الحالي 2025-2026 في 10 مباريات، حيث صنع هدفًا في لقاء ليفربول بكأس الدرع الخيرية.