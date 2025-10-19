المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مانشستر يونايتد يحسم صفقة مجانية

محمد همام

كتب - محمد همام

12:04 م 09/10/2025
مانشستر يونايتد

نادي مانشستر يونايتد

توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع المدافع الدولي الفرنسي دايوت أوباميكانو، لاعب بايرن ميونيخ، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبلغ أوباميكانو من العمر 26 عامًا، وينتهي عقده مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي، ما يتيح له التوقيع لأي نادٍ جديد بداية من صيف 2026 في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن الراتب الأساسي، رغم محاولات إدارة بايرن ميونيخ تمديد عقده.

ويستهدف مانشستر يونايتد التعاقد مع أوباميكانو ليكون بديلًا للمدافع الإنجليزي هاري ماجواير، الذي ينتهي عقده هو الآخر بنهاية الموسم الحالي.

وكان أوباميكانو قد انضم إلى بايرن ميونيخ في صيف 2021 قادمًا من لايبزيج، في صفقة بلغت قيمتها نحو 42 مليون يورو.

وشارك الدولي الفرنسي في 14 مباراة مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الحالي، وساهم بصناعة هدف في إحدى المسابقات.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ الدوري الألماني دايوت أوباميكانو

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

