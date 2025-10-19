مانشستر يونايتد يحسم صفقة مجانية

توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع المدافع الدولي الفرنسي دايوت أوباميكانو، لاعب بايرن ميونيخ، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبلغ أوباميكانو من العمر 26 عامًا، وينتهي عقده مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي، ما يتيح له التوقيع لأي نادٍ جديد بداية من صيف 2026 في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن الراتب الأساسي، رغم محاولات إدارة بايرن ميونيخ تمديد عقده.

ويستهدف مانشستر يونايتد التعاقد مع أوباميكانو ليكون بديلًا للمدافع الإنجليزي هاري ماجواير، الذي ينتهي عقده هو الآخر بنهاية الموسم الحالي.

وكان أوباميكانو قد انضم إلى بايرن ميونيخ في صيف 2021 قادمًا من لايبزيج، في صفقة بلغت قيمتها نحو 42 مليون يورو.

وشارك الدولي الفرنسي في 14 مباراة مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الحالي، وساهم بصناعة هدف في إحدى المسابقات.