تقارير: غياب كول بالمر قد يستمر حتى نوفمبر

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:18 م 09/10/2025
بالمر

كول بالمر

يتوقّع نادي تشيلسي غياب لاعبه كول بالمر حتى شهر نوفمبر، وذلك عقب اجتماع داخلي تناول تفاصيل إصابته في منطقة الفخذ.

ويعاني بالمر من إصابة في منطقة العانة أبعدته عن الملاعب منذ منتصف سبتمبر الماضي، وأشارت التوقعات السابقة لعودته في أكتوبر الحالي.

وأوضحت مصادر داخل النادي لموقع "ذا أثليتيك" أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما ما زال يحتاج إلى عدة أسابيع قبل العودة للمشاركة.

وسيغيب بالمر عن مواجهتي نوتنجهام فورست وسندرلاند في الدوري الإنجليزي بعد فترة التوقف الدولي، وكذلك عن مباراة أياكس في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة وولفرهامبتون في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.

جدير بالذكر أن إنزو ماريسكا، مدرب الفريق اللندني، كان يأمل في البداية أن يقتصر غياب بالمر على مباريات برايتون وليفربول في الدوري، وبنفيكا في دوري الأبطال، لكنه أكد في الوقت نفسه أن اللاعب لن يحتاج إلى تدخل جراحي.

وشارك بالمر في أربع مباريات هذا الموسم في جميع المسابقات، وسجّل هدفين.

الدوري الإنجليزي تشيلسي كول بالمر

