يتدرب المهاجم الجامايكي مايكل أنطونيو مع نادي جديد، عقب رحيله عن صفوف وست هام، أملًا في توقيع عقد مع فريق آخر، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الجاري.



ويسعى النجم الجامايكي للعودة للملاعب، بعد تعرضه لحادث سيارة خطير، جعله مهددًا بالاعتزال، عقب كسر ساقه، في شهر ديسمبر الماضي.



كان اللاعب الجامايكي الدولي يقود سيارته عبر غابة إيبينج في ديسمبر الماضي عندما فقد السيطرة على سيارته الفيراري واصطدم بشجرة، واضطرت خدمات الطوارئ إلى إخراج اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا بعد أن علق بين الأنقاض لأكثر من 45 دقيقة.



بعد نقله إلى المستشفى، علم أنطونيو أن ساقه مكسورة بشدة، مع تهشم عظم الفخذ في أربعة مواضع، ولكن تعافى بشكل مذهل، ليسمح له بالتدرب بعد أربعة أشهر فقط من الاصطدام.



ويتدرب أنطونيو بعد رحيله عن وست هام، مع نادي برينتفورد المنافس له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسكن بالقرب من ملعب تدريباتهم.

وأفادت صحيفة ديلي ميل، أنه من غير المتوقع أن يعرض فريق برينتفورد على أنطونيو عقدًا رغم سماحه له بالتدرب مع كتيبة المدرب كيث أندروز.

كان وست هام قد أعلن في أغسطس أنه سيواصل منح هدافه التاريخي في البريميرليج "إمكانية الوصول إلى التدريب والمرافق والرعاية الطبية عند الحاجة".

كما أكد الهامرز استمرار المناقشات بشأن "مشاركة مستقبلية" مع النادي بصفة بديلة، وشارك في مباراة وحيدة مع فريق تحت 21 عامًا، قبل أن يتخذ أنطونيو وناديه وست هام قرارًا بعدم تمديد عقده، بعد عدم تمكن الطرفين من الاتفاق على شروط جديدة.