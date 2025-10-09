المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
وكيل جيوكيريس: مانشستر يونايتد قدم عرضا أعلى من أرسنال

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:07 م 09/10/2025
جيوكيريس

فيكتور جيوكيريس

كشف جوناثان تشالكياس، وكيل أعمال فيكتور جيوكيريس، مهاجم أرسنال الجديد، أن مانشستر يونايتد قدّم عرضا أعلى للتعاقد مع اللاعب، الذي أصر على الانضمام إلى "الجانرز".

جيوكيريس انضم إلى أرسنال في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي، بعد مفاوضات طويلة ومرهقة بين الناديين، توسطها ضغط من اللاعب السويدي لإتمام الصفقة.

ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية قبل الإعلان عن الصفقة، فإن جيوكيريس كان هدفا لعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، على رأسها مانشستر يونايتد بقيادة روبن أموريم مدرب لشبونة السابق.

وفي حديثه مع بودكاست "ستوديو أولسفينسكان" السويدي، قال تشالكياس: "لقد أبرم سبورتنج صفقة مع مانشستر يونايتد من دون علمنا، وعرض يونايتد مبلغ انتقال أعلى".

وأضاف: "رغم العروض المغرية، بما في ذلك من أندية سعودية، اختار جيوكيريس أرسنال لجاذبيته التسويقية وتفضيله الشخصي".

جدير بالذكر أن المهاجم السويدي صاحب الـ27 عاما شارك في 10 مباريات مع أرسنال هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف.

أرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد

