المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
التشيك

التشيك

0 0
21:45
كرواتيا

كرواتيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الصومال

الصومال

0 3
19:00
الجزائر

الجزائر

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
المغرب - ب

المغرب - ب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

3 1
19:00
ناميبيا

ناميبيا

كأس العالم تحت 20 عاما
الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30
إيطاليا - شباب

إيطاليا - شباب

دوري القسم الثاني-أ
أبو قير للاسمدة

أبو قير للاسمدة

1 0
15:30
القناة

القناة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

خطوة ذكية من نابولي.. أنظار كونتي تتجه إلى نجم يونايتد الشاب

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:48 م 09/10/2025
جرناتشو وماينو

نابولي يفتح أبوابه أمام نجم المستقبل

يبدو أن نادي نابولي الإيطالي عازم على التعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد الشاب كوبي ماينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبته بتعزيز صفوفه بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة الفنية في خط الوسط.

نابولي يتحرك لخطف كوبي ماينو

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن نابولي يخطط لضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد أن فشل في التوصل لاتفاق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم انفتاح اللاعب على الرحيل حينها.

ورغم بقاء ماينو ضمن صفوف مانشستر يونايتد هذا الموسم، إلا أنه لم يحصل على فرص كافية للمشاركة، إذ خاض ست مباريات فقط، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وكانت مشاركته الأساسية الوحيدة في خسارة الفريق أمام جريمسباي تاون في كأس كاراباو.

ويأمل اللاعب الشاب، البالغ من العمر 20 عامًا، في خوض تجربة جديدة تتيح له اللعب بانتظام، فيما يرى نابولي أن التعاقد معه سيكون فرصة مثالية لتجديد دماء الفريق، خاصة مع مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

ويمتد عقد ماينو مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي، لكن التقارير تشير إلى أن النادي قد يوافق على إعارته مؤقتًا لإكسابه خبرة اللعب المستمر على مستوى عالٍ.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد الدوري الإيطالي نابولي الميركاتو الشتوي الدوري الإنجليزي كوبي ماينو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
التشيك

التشيك

0 0
كرواتيا

كرواتيا

24

فرصة هدف.. بروفود سدد كرة قوية بعد تنفيذ الركلة الحرة ولكن الحارس تصدى لها ببراعة ليفاكوفيتش

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg