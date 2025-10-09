يبدو أن نادي نابولي الإيطالي عازم على التعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد الشاب كوبي ماينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبته بتعزيز صفوفه بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة الفنية في خط الوسط.

نابولي يتحرك لخطف كوبي ماينو

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن نابولي يخطط لضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد أن فشل في التوصل لاتفاق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم انفتاح اللاعب على الرحيل حينها.

ورغم بقاء ماينو ضمن صفوف مانشستر يونايتد هذا الموسم، إلا أنه لم يحصل على فرص كافية للمشاركة، إذ خاض ست مباريات فقط، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وكانت مشاركته الأساسية الوحيدة في خسارة الفريق أمام جريمسباي تاون في كأس كاراباو.

ويأمل اللاعب الشاب، البالغ من العمر 20 عامًا، في خوض تجربة جديدة تتيح له اللعب بانتظام، فيما يرى نابولي أن التعاقد معه سيكون فرصة مثالية لتجديد دماء الفريق، خاصة مع مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

ويمتد عقد ماينو مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي، لكن التقارير تشير إلى أن النادي قد يوافق على إعارته مؤقتًا لإكسابه خبرة اللعب المستمر على مستوى عالٍ.