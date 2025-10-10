المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

- -
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

- -
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

- -
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

- -
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميًا.. هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:38 م 10/10/2025
هالاند

هالاند

حصد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي.

وتفوق هالاند على كل من، إيمي بوينديا (أستون فيلا)، ودايتشي كامادا (كريستال بالاس)، وسين لونجستاف (ليدز)، وديكلان رايس (أرسنال)، روبن رويفس (سندرلاند)، وإيجور تياجو (برينتفورد)، وداني ويلبيك (برايتون).

وظهر هالاند بشكل لافت مع مانشستر سيتي خلال شهر سبتمبر، حيث سجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال 3 مباريات فقط.

ويتصدر هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف، وفارق 3 أهدف عن أقرب ملاحقيه أنطوان سيمنيو.

ويعود هالاند إلى حصد الجائزة من جديد، بعد عام حيث إن آخر مرة كان قد توج كان في شهر أغسطس 2024.

كما أن هذه المرة هي الرابعة التي يحصل فيها هالاند على الجائزة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة.

 

 

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي هالاند لاعب الشهر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg