رسميًا.. هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

حصد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي.

وتفوق هالاند على كل من، إيمي بوينديا (أستون فيلا)، ودايتشي كامادا (كريستال بالاس)، وسين لونجستاف (ليدز)، وديكلان رايس (أرسنال)، روبن رويفس (سندرلاند)، وإيجور تياجو (برينتفورد)، وداني ويلبيك (برايتون).

وظهر هالاند بشكل لافت مع مانشستر سيتي خلال شهر سبتمبر، حيث سجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال 3 مباريات فقط.

ويتصدر هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف، وفارق 3 أهدف عن أقرب ملاحقيه أنطوان سيمنيو.

ويعود هالاند إلى حصد الجائزة من جديد، بعد عام حيث إن آخر مرة كان قد توج كان في شهر أغسطس 2024.

كما أن هذه المرة هي الرابعة التي يحصل فيها هالاند على الجائزة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة.