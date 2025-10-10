المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباراة منذ 9 أشهر.. تغريم أرسنال 500 ألف جنيه إسترليني بسبب مانشستر يونايتد

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:04 م 10/10/2025
أرسنال ومانشستر يونايتد

مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلنت هيئة اللعبة الاحترافية، توقيع عقوبة على نادي أرسنال، بعد خرقه القاعدة 192 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 24-25، في مباراته ضد مانشستر يونايتد.

مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد كانت قد أقيمت، يوم الأحد 12 يناير 2025، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وحسمها اليونايتد بركلات الترجيح (5-3).

عقوبة مع إيقاف التنفيذ

وكشفت هيئة اللعبة الاحترافية في بيان رسمي، أن أرسنال خرق القاعدة 192، في مباراة الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي، لحساب الموسم الماضي.

وتنص القاعدة 192 لكأس الاتحاد الإنجليزي 2024-25: يجب على النادي المضيف الامتثال لأي طلب للحصول على تذاكر يتم تقديمه وفقًا للقاعدة 191.

بينما القاعدة 191 لكأس الاتحاد الإنجليزي 2024-25، بالنسبة لمباريات المسابقات الأخرى غير نصف النهائي أو النهائي، يحق للنادي الضيف المطالبة، تنص على يلي:

(1) ما يصل إلى 15٪ من التذاكر الصادرة (بحد أقصى 9000).

(2) إذا لم يتم بيع جميع التذاكر في الملعب، ما يصل إلى 15٪ من السعة القصوى للملعب، بشرط أن:

191.1. التذاكر مخصصة للدخول إلى منطقة منفصلة تمامًا؛ و

191.2. يتم تقديم طلب التذاكر في غضون أربعة أيام من القرعة ذات الصلة.

أضاف البيان، أنه قد زعم مخالفة أرسنال للمادة 192 من قواعد كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 24-25، وتمت إحالة الأمر إلى هيئة تنظيم اللاعبين المحترفين للنظر فيه.

واستقرت الهيئة إلى أن أرسنال لم يمتثل للمادة 192 من قواعد كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 24-25، وفرضت عليه غرامة قدرها 500.000 جنيه إسترليني، مع وقف التنفيذ.

 

واختتم البيان أنه تم تعليق الغرامة في انتظار تأكيد أرسنال بأنه قادر على الامتثال لهذا الشرط للجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-26، واستمرار الامتثال لأي جولات أخرى من المسابقة هذا الموسم.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي 25-26، بداية من يوم 10 يناير المقبل.

مباراة أرسنال القادمة
مانشستر يونايتد أرسنال كأس الاتحاد الإنجليزي كأس إنجلترا مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

