المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

0 0
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

0 5
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

0 0
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

0 0
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

0 0
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

0 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

0 7
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دون عقد.. أنطونيو يشارك في تدريبات برينتفورد

محمد همام

كتب - محمد همام

06:37 م 10/10/2025
مايكل أنطونيو مهاجم وست هام السابق

مايكل أنطونيو

يتواجد المهاجم الجامايكي مايكل أنطونيو، لاعب فريق وست هام يونايتد السابق، في تدريبات فريق برينتفورد، بهدف استعادة كامل لياقته البدنية.

وكان نادي وست هام قد قرر في الصيف الماضي عدم تجديد عقد المهاجم الجامايكي المخضرم، ليصبح حرًا في الانتقال إلى أي نادي في الوقت الحالي.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الجمعة، أن أنطونيو يتدرب حاليًا مع فريق برينتفورد في الأسابيع الأخيرة، حيث يسعى اللاعب للتعافي من إصابة قوية تعرض لها في حادث سيارة.

وكشفت الشبكة أن من غير المتوقع أن يقدم نادي برينتفورد عرضًا لشراء عقد أنطونيو.

ويبلغ أنطونيو من العمر 35 عامًا، وقد كانت له مسيرة طويلة مع نادي وست هام امتدت لعشرة مواسم بعد انتقاله من نوتنجهام فورست في صيف 2015، على أن يرحل في صيف 2025.

وشارك المهاجم الجامايكي الدولي في 323 مباراة مع "المطارق" في جميع المسابقات، سجل خلالها 83 هدفًا، وصنع 42 تمريرة حاسمة.

الدوري الإنجليزي وست هام برينتفورد مايكل أنطونيو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
ليسوتو

ليسوتو

0 0
نيجيريا

نيجيريا

37

فرصة ضائعة.. تمريرة لنيجيريا داخل منطقة الجزاء وصلت عند أوسيمين لعبها بلمسة رائعة لكن الكرة مرت بجوار مرمى ليسوتو إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg