دون عقد.. أنطونيو يشارك في تدريبات برينتفورد

يتواجد المهاجم الجامايكي مايكل أنطونيو، لاعب فريق وست هام يونايتد السابق، في تدريبات فريق برينتفورد، بهدف استعادة كامل لياقته البدنية.

وكان نادي وست هام قد قرر في الصيف الماضي عدم تجديد عقد المهاجم الجامايكي المخضرم، ليصبح حرًا في الانتقال إلى أي نادي في الوقت الحالي.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الجمعة، أن أنطونيو يتدرب حاليًا مع فريق برينتفورد في الأسابيع الأخيرة، حيث يسعى اللاعب للتعافي من إصابة قوية تعرض لها في حادث سيارة.

وكشفت الشبكة أن من غير المتوقع أن يقدم نادي برينتفورد عرضًا لشراء عقد أنطونيو.

ويبلغ أنطونيو من العمر 35 عامًا، وقد كانت له مسيرة طويلة مع نادي وست هام امتدت لعشرة مواسم بعد انتقاله من نوتنجهام فورست في صيف 2015، على أن يرحل في صيف 2025.

وشارك المهاجم الجامايكي الدولي في 323 مباراة مع "المطارق" في جميع المسابقات، سجل خلالها 83 هدفًا، وصنع 42 تمريرة حاسمة.