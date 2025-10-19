مانشستر يونايتد يحسم مستقبل كاسيميرو

حسم نادي مانشستر يونايتد مصيره بشأن لاعبه البرازيلي كاسيميرو، الذي من المفترض أن ينتهي عقده في صيف 2026، حيث يستهدف "الشياطين الحمر" تعزيز مركز وسط الملعب منذ الصيف الماضي.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، الجمعة، فإن مانشستر يونايتد يضع مركز الوسط هدفًا رئيسيًا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع احتمال كبير بعدم تجديد عقد كاسيميرو.

وينتهي عقد الدولي البرازيلي في صيف 2026، مع وجود بند يسمح بتمديد العقد لموسم إضافي، ولكن هذا الخيار قد لا يُفعل بسبب الراتب المرتفع الذي يتقاضاه، والمقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ووضعت إدارة مانشستر يونايتد الثنائي إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست وكارلوس باليبا لاعب برايتون كأهداف رئيسية لتعزيز وسط الملعب في الصيف المقبل.

كاسيميرو، صاحب الـ33 عامًا، انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022 قادمًا من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون يورو.

وخاض لاعب الوسط البرازيلي 6 مباريات مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، وسجل هدفًا كان في شباك تشيلسي، ليقود "الشياطين الحمر" للفوز 2-1.