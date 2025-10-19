المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

0 0
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

0 5
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

0 0
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

0 0
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

0 0
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

0 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

0 7
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

مانشستر يونايتد يحسم مستقبل كاسيميرو

محمد همام

كتب - محمد همام

06:59 م 10/10/2025
كاسيميرو

كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد

حسم نادي مانشستر يونايتد مصيره بشأن لاعبه البرازيلي كاسيميرو، الذي من المفترض أن ينتهي عقده في صيف 2026، حيث يستهدف "الشياطين الحمر" تعزيز مركز وسط الملعب منذ الصيف الماضي.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، الجمعة، فإن مانشستر يونايتد يضع مركز الوسط هدفًا رئيسيًا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع احتمال كبير بعدم تجديد عقد كاسيميرو.

وينتهي عقد الدولي البرازيلي في صيف 2026، مع وجود بند يسمح بتمديد العقد لموسم إضافي، ولكن هذا الخيار قد لا يُفعل بسبب الراتب المرتفع الذي يتقاضاه، والمقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ووضعت إدارة مانشستر يونايتد الثنائي إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست وكارلوس باليبا لاعب برايتون كأهداف رئيسية لتعزيز وسط الملعب في الصيف المقبل.

كاسيميرو، صاحب الـ33 عامًا، انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022 قادمًا من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون يورو.

وخاض لاعب الوسط البرازيلي 6 مباريات مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، وسجل هدفًا كان في شباك تشيلسي، ليقود "الشياطين الحمر" للفوز 2-1.

الدوري الإنجليزي ريال مدريد مانشستر يونايتد كاسيميرو

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

مباشر
ليسوتو

ليسوتو

0 0
نيجيريا

نيجيريا

37

فرصة ضائعة.. تمريرة لنيجيريا داخل منطقة الجزاء وصلت عند أوسيمين لعبها بلمسة رائعة لكن الكرة مرت بجوار مرمى ليسوتو إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
