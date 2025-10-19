مانشستر يونايتد يضع شرطًا لرحيل برونو فيرنانديز

وضع نادي مانشستر يونايتد شرطًا لمنح البرتغالي برونو فيرنانديز الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق في صيف 2026.

وكان صاحب الـ31 عامًا من بين اللاعبين الذين ارتبطوا بالانتقال إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي، قبل أن يقنعه البرتغالي روبن أموريم بالبقاء مع مانشستر يونايتد في هذا الموسم ورفض العرض المقدم له.

ومن بين الأندية البارزة التي سعت للتعاقد مع برونو فيرنانديز كان نادي الهلال السعودي، حيث عقدت الإدارة عدة جلسات مع وكيل اللاعب لإقناعه بالانتقال إلى "زعيم آسيا" هذا الموسم.

وكشفت صحيفة Football Insider عن مفاجأة من العيار الثقيل، مفادها أن مانشستر يونايتد سيكون مستعدًا للسماح للاعب بالرحيل إذا تلقى عرضًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد ترى أن اللاعب الشاب كوبي ماينو سيكون البديل المناسب لفيرنانديز في حال رحيله، مما يعني أن النادي الإنجليزي قد لا يسمح للاعب البرتغالي بالرحيل إلا في حال توفر هذا العرض المالي الكبير.

وكان ماينو قد أبدى رغبة في الرحيل عن مانشستر يونايتد منذ الموسم الماضي، حيث يتطلع للحصول على فرصة أفضل للمشاركة بصورة مستمرة، مما جذب اهتمام عدة أندية.

وأبرز الأندية التي أبدت رغبتها في التعاقد مع ماينو كانت تشيلسي في يناير الماضي، بالإضافة إلى نابولي ونيوكاسل وأستون فيلا.

ويرغب ماينو في الرحيل عن مانشستر يونايتد حتى ولو على سبيل الإعارة، من أجل الانضمام للمنتخب الإنجليزي وتحقيق حلمه في المشاركة في كأس العالم 2026.