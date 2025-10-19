المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

0 0
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

0 5
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

0 0
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

0 0
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

0 0
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

0 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

0 7
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

مانشستر يونايتد يضع شرطًا لرحيل برونو فيرنانديز

محمد همام

كتب - محمد همام

07:16 م 10/10/2025
برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد

برونو فيرنانديز لاعب مانشستريونايتد

وضع نادي مانشستر يونايتد شرطًا لمنح البرتغالي برونو فيرنانديز الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق في صيف 2026.

وكان صاحب الـ31 عامًا من بين اللاعبين الذين ارتبطوا بالانتقال إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي، قبل أن يقنعه البرتغالي روبن أموريم بالبقاء مع مانشستر يونايتد في هذا الموسم ورفض العرض المقدم له.

ومن بين الأندية البارزة التي سعت للتعاقد مع برونو فيرنانديز كان نادي الهلال السعودي، حيث عقدت الإدارة عدة جلسات مع وكيل اللاعب لإقناعه بالانتقال إلى "زعيم آسيا" هذا الموسم.

وكشفت صحيفة Football Insider عن مفاجأة من العيار الثقيل، مفادها أن مانشستر يونايتد سيكون مستعدًا للسماح للاعب بالرحيل إذا تلقى عرضًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد ترى أن اللاعب الشاب كوبي ماينو سيكون البديل المناسب لفيرنانديز في حال رحيله، مما يعني أن النادي الإنجليزي قد لا يسمح للاعب البرتغالي بالرحيل إلا في حال توفر هذا العرض المالي الكبير.

وكان ماينو قد أبدى رغبة في الرحيل عن مانشستر يونايتد منذ الموسم الماضي، حيث يتطلع للحصول على فرصة أفضل للمشاركة بصورة مستمرة، مما جذب اهتمام عدة أندية.

وأبرز الأندية التي أبدت رغبتها في التعاقد مع ماينو كانت تشيلسي في يناير الماضي، بالإضافة إلى نابولي ونيوكاسل وأستون فيلا.

ويرغب ماينو في الرحيل عن مانشستر يونايتد حتى ولو على سبيل الإعارة، من أجل الانضمام للمنتخب الإنجليزي وتحقيق حلمه في المشاركة في كأس العالم 2026.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

مباشر
ليسوتو

ليسوتو

0 0
نيجيريا

نيجيريا

37

فرصة ضائعة.. تمريرة لنيجيريا داخل منطقة الجزاء وصلت عند أوسيمين لعبها بلمسة رائعة لكن الكرة مرت بجوار مرمى ليسوتو إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
