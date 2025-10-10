آرسنال يستخدم ورقة برازيلية لخطف جوهرة يوفنتوس

يواصل نادي آرسنال ضغوطه من أجل إقناع إدارة يوفنتوس ببيع خدمات الجناح التركي كينان يلديز، الذي يقدم عروضًا قوية رفقة "السيدة العجوز".

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد كشفت في الساعات الماضية عن رفض إدارة يوفنتوس رحيل صاحب الـ20 عامًا إلى نادي آرسنال، حيث جذب اللاعب أيضًا اهتمام تشيلسي.

ويرغب يوفنتوس في تمديد عقد يلديز وتعديل راتبه، على الرغم من أن عقده مستمر حتى صيف 2029، إلا أن النادي الإيطالي يسعى لتقوية موقفه في وجه المنافسين.

وأفاد موقع TEAMtalk العالمي، اليوم الجمعة، أن آرسنال على استعداد لتقديم عرض مالي قيمته 50 مليون يورو، بالإضافة إلى عرض خدمات اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس، في محاولة للفوز بصفقة اللاعب التركي.

وشارك يلديز في الموسم الجاري 2025-2026 في 12 مباراة مع يوفنتوس، حيث سجل 5 أهداف وصنع 6 أهداف.

في المقابل، يرغب آرسنال في بيع جيسوس، نظرًا لخروجه من حسابات المدرب مايكل أرتيتا بسبب كثرة إصاباته، بالإضافة إلى التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس من سبورتينج لشبونة في الصيف الماضي.