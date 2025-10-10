المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

1 2
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

0 0
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

0 1
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

0 6
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

آرسنال يستخدم ورقة برازيلية لخطف جوهرة يوفنتوس

محمد همام

كتب - محمد همام

08:24 م 10/10/2025
أرسنال

فريق آرسنال - صورة أرشيفية

يواصل نادي آرسنال ضغوطه من أجل إقناع إدارة يوفنتوس ببيع خدمات الجناح التركي كينان يلديز، الذي يقدم عروضًا قوية رفقة "السيدة العجوز".

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد كشفت في الساعات الماضية عن رفض إدارة يوفنتوس رحيل صاحب الـ20 عامًا إلى نادي آرسنال، حيث جذب اللاعب أيضًا اهتمام تشيلسي.

ويرغب يوفنتوس في تمديد عقد يلديز وتعديل راتبه، على الرغم من أن عقده مستمر حتى صيف 2029، إلا أن النادي الإيطالي يسعى لتقوية موقفه في وجه المنافسين.

وأفاد موقع TEAMtalk العالمي، اليوم الجمعة، أن آرسنال على استعداد لتقديم عرض مالي قيمته 50 مليون يورو، بالإضافة إلى عرض خدمات اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس، في محاولة للفوز بصفقة اللاعب التركي.

وشارك يلديز في الموسم الجاري 2025-2026 في 12 مباراة مع يوفنتوس، حيث سجل 5 أهداف وصنع 6 أهداف.

في المقابل، يرغب آرسنال في بيع جيسوس، نظرًا لخروجه من حسابات المدرب مايكل أرتيتا بسبب كثرة إصاباته، بالإضافة إلى التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس من سبورتينج لشبونة في الصيف الماضي.

يوفنتوس آرسنال كينان يلديز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

