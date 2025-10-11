تحدث كايل ووكر لاعب بيرنلي الإنجليزي، عن كواليس رحيله من فريق مانشستر سيتي، مشيراً إلى أنه كان أنانياً عندما فكر بالرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي.

ورحل كايل ووكر في سوق الانتقالات الصيفية الماضية من مانشستر سيتي لينضم إلى صفوف فريق بيرنلي، بعد أن خاض تجربة إعارة لمدة 6 أشهر مطلع هذا العام في ميلان الإيطالي.

تصريحات كايل ووكر

وقال ووكر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "هل كان عليّ الرحيل والانتقال على سبيل الإعارة إلى ميلان؟ كنت قائد الفريق، وكنت أول من يقف في الصف عندما لا تسير الأمور على ما يرام".

وأضاف: "في تلك الفترة من الموسم، هل كان عليّ الرحيل؟ بالنظر إلى الأمر الآن، ربما لا".

وتابع: "كان ينبغي أن أقف إلى جانب زملائي في الفريق، وأصدقائي، ومن أعتبرهم عائلتي، لكن، ولأول مرة في مسيرتي، ربما كنت أنانيًا وفكرت في نفسي، وأردت أن ألعب كرة القدم".

وأكمل: "لا أرى ذلك سببًا سيئًا، لكنني لم أكن سعيدًا بالجلوس على مقاعد البدلاء والمشاركة في المباريات هنا وهناك، شعرتُ أنني ما زلتُ قادرًا على إثبات قدرتي على اللعب على مستوى عالٍ، عندما يأتي نادٍ مثل ميلان، لم أكن أعتقد أنني أستطيع رفضه".

وأتم كايل ووكر تصريحاته: "عندما عدتُ في الصيف، كان لديّ وقت للتفكير في الأمر، لكنني لا أندم على ذلك، فقد كنتُ أرغب دائمًا في اللعب في الخارج وتجربة ذلك، أنا سعيد لأنني قضيتُ الأشهر الستة، ولكن ربما كان بإمكاني تقديم أداءٍ أفضل".