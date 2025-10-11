المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"كنت أنانياً".. كايل ووكر يتحدث عن رحيله من مانشستر سيتي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:11 م 11/10/2025
ووكر

كايل ووكر

تحدث كايل ووكر لاعب بيرنلي الإنجليزي، عن كواليس رحيله من فريق مانشستر سيتي، مشيراً إلى أنه كان أنانياً عندما فكر بالرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي.

ورحل كايل ووكر في سوق الانتقالات الصيفية الماضية من مانشستر سيتي لينضم إلى صفوف فريق بيرنلي، بعد أن خاض تجربة إعارة لمدة 6 أشهر مطلع هذا العام في ميلان الإيطالي.

تصريحات كايل ووكر

وقال ووكر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "هل كان عليّ الرحيل والانتقال على سبيل الإعارة إلى ميلان؟ كنت قائد الفريق، وكنت أول من يقف في الصف عندما لا تسير الأمور على ما يرام".

وأضاف: "في تلك الفترة من الموسم، هل كان عليّ الرحيل؟ بالنظر إلى الأمر الآن، ربما لا".

وتابع: "كان ينبغي أن أقف إلى جانب زملائي في الفريق، وأصدقائي، ومن أعتبرهم عائلتي، لكن، ولأول مرة في مسيرتي، ربما كنت أنانيًا وفكرت في نفسي، وأردت أن ألعب كرة القدم".

وأكمل: "لا أرى ذلك سببًا سيئًا، لكنني لم أكن سعيدًا بالجلوس على مقاعد البدلاء والمشاركة في المباريات هنا وهناك، شعرتُ أنني ما زلتُ قادرًا على إثبات قدرتي على اللعب على مستوى عالٍ، عندما يأتي نادٍ مثل ميلان، لم أكن أعتقد أنني أستطيع رفضه".

وأتم كايل ووكر تصريحاته: "عندما عدتُ في الصيف، كان لديّ وقت للتفكير في الأمر، لكنني لا أندم على ذلك، فقد كنتُ أرغب دائمًا في اللعب في الخارج وتجربة ذلك، أنا سعيد لأنني قضيتُ الأشهر الستة، ولكن ربما كان بإمكاني تقديم أداءٍ أفضل".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيرنلي كايل ووكر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg